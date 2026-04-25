„Wir sind auf Punkte angewiesen“: Fallersleben II trifft auf Lupo II

Die Ausgangslage ist deutlich. Lupo Martini Wolfsburg II belegt mit 47 Punkten Rang drei und gehört zu den konstantesten Teams der Liga. Der VfB Fallersleben II steht mit 25 Punkten auf Platz zwölf und damit nur knapp vor der Gefahrenzone. Nach drei Spielen ohne Sieg, zuletzt dem 0:4 beim TSV Hillerse, wächst der Druck auf die Gastgeber.

Für Cedric Wienhold, Trainer des VfB Fallersleben II, ist die Qualität des Gegners unstrittig. „Dritter in der Tabelle, für mich völlig zu Recht da oben“, sagt er über Lupo Martini Wolfsburg II und begründet dies mit der Spielanlage: „Sie spielen sehr attraktiven Fußball und haben eine gute Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Akteuren.“

Gleichzeitig erwartet Wienhold keine gewöhnliche Partie. „Ich erwarte ein sehr hitziges, sehr kampfbetontes Spiel“, erklärt er und verweist auf die besondere Konstellation: „Lupo gegen Fallersleben lebt immer von Rivalität. Da ist immer Spannung drin, da ist immer Dampf drin.“

Das Hinspiel unterstreicht die Herausforderung. Lupo Martini Wolfsburg II setzte sich deutlich mit 7:2 durch, nachdem die Partie zwischenzeitlich ausgeglichen war. Für Fallersleben ist das Rückspiel daher auch eine Gelegenheit zur Korrektur dieses Eindrucks.

Sportlich richtet sich der Fokus klar auf die eigene Stabilität. „Wir versuchen, ähnlich wie gegen Hillerse zu spielen, kompakt zu stehen und defensiv diszipliniert zu sein. Das hat, obwohl das Ergebnis nicht so dasteht, ganz gut geklappt.“ Ergänzt werden soll diese Herangehensweise durch gezielte Offensivmomente: „Wir wollen immer wieder Nadelstiche setzen.“

Die Bedeutung der Partie ergibt sich vor allem aus der Tabellensituation. „Wir sind auf Punkte angewiesen“, betont Wienhold. Ziel sei es, frühzeitig Sicherheit zu schaffen: „Wir wollen den Klassenerhalt so schnell wie möglich sichern und nicht am letzten Spieltag auf Punkte angewiesen sein.“

Dabei erwartet der Trainer eine klare Spielweise des Gegners. „Ich gehe davon aus, dass Lupo versuchen wird, uns von Minute eins an ihr Spiel aufzudrücken“, sagt er. Entsprechend formuliert er die Gegenstrategie: „Wir müssen uns dagegen wehren und körperlich dagegenhalten.“ Eine Unterlegenheit sieht er dabei nicht: „Die Mannschaft ist vom Körperbau her ähnlich wie wir.“

Personell muss der VfB Fallersleben II auf Philipp Meusel verzichten. „Er wird uns in den nächsten drei Wochen fehlen“, erklärt Wienhold, fordert jedoch eine kollektive Lösung: „Wir müssen ihn als Mannschaft ersetzen.“

Die Zielsetzung bleibt dennoch eindeutig. „Wir haben uns vorgenommen, am Sonntag zu punkten“, sagt Wienhold und verbindet dies mit einer klaren Erwartung an seine Mannschaft: „Ich erwarte, dass wir das Spiel zu Hause für uns entscheiden.“

Damit treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander. Während Lupo Martini Wolfsburg II seine Position im oberen Tabellendrittel festigen will, steht für den VfB Fallersleben II im Derby vor allem eines im Vordergrund: Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.