„Wir sind auf einem sehr guten Weg“

SCW dreht frühes Gegentor und dominiert das Spiel

Der SCW Göttingen hat seinen positiven Lauf von ungeschlagenen Spielen in Folge eindrucksvoll fortgesetzt und steht nun bei sieben. Gegen TuSpo Petershütte gelang der Mannschaft von Trainer Steffen Claaßen ein deutlicher 6:1-Sieg – der sechste Erfolg aus den vergangenen sieben Partien. Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Gastgeber wenig optimal: Bereits in der 5. Minute brachte Ben Steinbrück die Gäste mit 1:0 in Führung.

Die Antwort des SCW folgte jedoch prompt. Ein Eigentor von Niclaas Domjahn (10.) leitete die Wende ein, ehe Ingmar Peters mit einem Doppelpack (14., 25.) das Ergebnis schnell auf 3:1 stellte. Spätestens mit dem Treffer von Moritz Rehling in der 38. Minute war die Partie klar in Richtung der Gastgeber gekippt.

„Wir sind in frühen Rückstand geraten, aber konnten dann das Spiel schnell drehen“, sagte Claaßen nach der Partie. Gerade im Umschaltspiel zeigte sich der SCW deutlich handlungsschneller und variabler als der Tabellenzwölfte. Zudem tat sich Petershütte auf dem Kunstrasen merklich schwer – ein Punkt, den Claaßen ebenfalls hervorhob: „Man hat gemerkt, dass der Gegner da vielleicht den einen oder anderen Nachteil hat.“

Sielaff setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Hälfte verflachte die Partie phasenweise, ohne dass der Sieg des SCW Göttingen je ernsthaft in Gefahr geriet. Zwar kam Petershütte beim Stand von 4:1 und 5:1 zu einzelnen Chancen, doch fehlte den Gästen die nötige Konsequenz. Lucca Sielaff erhöhte per Doppelpack (71., 81.) schließlich auf 6:1 und besiegelte damit den Endstand.

„Auch wenn Petershütte noch ein, zwei Chancen hatte, war das Spiel nie in Gefahr“, stellte Claaßen klar.

Blick auf die Spitzenspiele

Trotz des klaren Erfolgs sieht der Trainer noch Entwicklungspotenzial: „Von der Ordnung auf dem Feld hat man gesehen, dass wir noch ein bisschen Arbeit vor uns haben.“ In den kommenden Wochen wartet mit den Partien gegen TSV Landolfshausen/Seulingen und SC Hainberg ein echter Härtetest auf den Tabellenfünften.

Den aktuellen Trend bewertet Claaßen dennoch positiv: „Wir sind auf einem sehr guten Weg.“