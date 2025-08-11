"Wir sind auf einem guten Weg" Schüttorf gewinnt in Brake

Die Gäste aus Schüttorf übernahmen sofort die Kontrolle und waren offensiv sehr aktiv. Somit gingen die Gäste in der 34. Minute dann auch mit 1:0 in Führung. Richard Neesen war der Torschütze. Schüttorf hatte sogar noch weitere Chancen, doch der Pfosten verhinderte zwei Mal einen weiteren Einschlag der Gäste.

"Die zweite Halbzeit war dann etwas ausgeglichener:" so Dennis Große Vennekate, Co-Trainer der Gäste. Brake probierte viel nach vorne, konnte allerdings nicht zwingend werden und so boten sich Räume für Konter der Schüttorfer. "Die Konter haben wir nicht gut ausgespielt, aber trotzdem Kompliment an die Mannschaft, dass wir hinten die Null gehalten haben." so Große Vennekate weiter.

Erst in der absoluten Schlussphase kam die Erleichterung. In der 85. Minute traf der eingewechselte Denis Salkovic zum 2:0 und Marc Knoop machte in der 90. Minute den 3:0-Endstand perfekt. "Es war ein absolut wichtiger Sieg, der zwar schwierig, aber verdient war. Wir sind auf einem guten Weg." so Dennis Große Vennekate resümierend.

Für Brake geht es am Freitag in Papenburg weiter, während Schüttorf bis 21.08 Pause hat.