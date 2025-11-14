„Wir sind auf einem fantastischen Weg“ – Lamme vor Rautheim

Lamme steht mit 20 Punkten auf Rang sechs – punktgleich mit gleich drei weiteren Teams. Der Blick geht jedoch weniger nach unten als nach vorne. Denn die Entwicklung stimmt. „Für uns geht es jede Woche eigentlich um das Gleiche. Wir wollen gewisse Abläufe perfektionieren. Wir wollen weiter die jungen Spieler fördern und fordern. Wir wollen weiter als Gemeinschaft zusammenwachsen“, betont Herr. Sein Fazit: „Wir sind da, glaube ich, auf einem fantastischen Weg.“

Am Sonntag wartet mit den FC SF Rautheim ein Gegner, der zuletzt ein wildes 3:4 gegen Lafferde ablieferte und in dieser Saison für Tore garantiert – 34 eigene, 41 kassierte. Die Gäste stehen mit 16 Punkten in Reichweite, allerdings auch unter Zugzwang, nachdem sie zwei der letzten drei Partien verloren haben.

Für Lamme ist die Marschrichtung klar. Der Heimauftritt soll den positiven Trend bestätigen und den Jahresendspurt einläuten. „Ich denke, dass wir auch Sonntag erfolgreich sein werden. Das ist zumindest der Plan“, sagt Herr – und klang selten entschlossener.