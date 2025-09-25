"Wir sind auch gegen Mannheim wieder der klare Außenseiter"

Respekt vor der Qualität des Gegners

„Wir werden wieder gegen einen absoluten Top-Gegner spielen, am Freitagabend beim VfR Mannheim“, sagt Reinhard Schenker mit Blick auf die Partie. Die Aufgabe sei ähnlich schwer wie zuletzt gegen den VfR Aalen, „zumal wir jetzt auch noch auswärts antreten“. Schenker macht deutlich, dass Mannheim über enorme Qualität verfügt und in kürzester Zeit ein Spiel für sich entscheiden kann.

Lernen aus dem Aalen-Spiel

Der Trainer erinnert an das Duell mit dem Spitzenreiter: „Wir haben gegen den VfR Aalen wirklich eine gute Leistung gebracht, bis auf die zehn Minuten vor der Pause, zehn Minuten nach der Pause, die uns die Punkte gekostet haben.“ Diese Phasen ohne ausreichende Aggressivität hätten gezeigt, „dass man gegen diese absoluten Top-Teams wirklich über 90 Minuten seine Leistung abrufen muss, um dann auch was Zählbares mitnehmen zu können“.

Selbstvertrauen als Schlüssel

Trotz der Niederlage gegen Aalen betont Schenker die positiven Ansätze: „Wir haben mit Selbstvertrauen und mit Selbstbewusstsein, das wir uns die Wochen davor erarbeitet haben, Fußball gespielt.“ Über weite Teile der Partie sei es gelungen, die Begegnung ausgeglichen zu gestalten. „Auch was Ballbesitzphasen und Torchancen angeht, war man eigentlich immer in der Lage, dem Gegner Paroli zu bieten.“ Dieses Selbstvertrauen will Hollenbach nun auch in Mannheim zeigen.

Der Matchplan für Mannheim

Klar ist, dass die Schenker-Elf erneut taktische Disziplin benötigt. „Unser Plan wird einfach sein, kompakt zu stehen, aggressiv zu verteidigen, immer wieder aus dem kompakten Block rauszustechen, den Gegner unter Druck zu setzen“, erklärt Schenker. Gelingt es, Ballgewinne zu erzwingen, soll auch der eigene Ballbesitz als Mittel zur Entlastung genutzt werden. „Wenn wir den Ball haben, müssen wir versuchen, den Gegner uns zurechtzulegen, immer wieder Ballbesitzphasen zu schaffen“, so der Coach.

Effizienz vor dem Tor gefordert

Große Chancenfluten erwartet Schenker in Mannheim nicht: „Wir werden nicht so viele Torchancen bekommen, da bin ich mir relativ sicher. Wenn aber die wenigen Torchancen dann da sind, müssen wir effektiv sein vor dem Tor und kaltschnäuzig sein.“ Die Verwertung dieser Gelegenheiten könnte am Ende den Unterschied machen, ob der FSV mit Punkten nach Hause fährt.

Außenseiter, aber nicht chancenlos

Die Rollenverteilung ist klar. „Wir sind auch gegen Mannheim wieder der klare Außenseiter“, stellt Schenker fest. Gleichzeitig unterstreicht er die Entschlossenheit seiner Mannschaft: „Wir sind selbstbewusst genug, dass wir wissen: Wenn wir unsere Leistung bringen, können wir da was Zählbares mitnehmen.“

Personelle Fragezeichen

Sorgen bereitet allerdings die Personalsituation. „Wir haben aus der letzten Woche einen angeschlagenen Spieler und einen verletzten Spieler mitgenommen in diese Woche. Zudem war der eine oder andere gesundheitlich angeschlagen“, sagt Schenker. Wer am Freitagabend tatsächlich auflaufen kann, werde sich kurzfristig entscheiden. Klar ist aber: „Die Jungs, die bei uns dann dabei sein werden, werden alles geben und alles in die Waagschale werfen.“

Blick auf die Tabelle

Vor der Begegnung rangiert der FSV Hollenbach mit zwölf Punkten auf Platz zehn der Tabelle. Der VfR Mannheim hat bislang sieben seiner neun Spiele gewonnen und liegt mit 22 Punkten nur einen Zähler hinter Spitzenreiter VfR Aalen. Ein Punktgewinn in Mannheim wäre für Hollenbach daher ein echtes Ausrufezeichen.

Positive Entwicklung fortsetzen

Trotz der Schwere der Aufgabe richtet Schenker den Blick nach vorne. „Auch wenn wir vielleicht nichts Zählbares mitnehmen konnten, war es in der vergangenen Woche so, dass das Spiel uns trotzdem weiterhin Auftrieb gegeben hat“, sagte er. Diesen Schwung will die Mannschaft in Mannheim nutzen und versuchen, das nächste Ausrufezeichen in einer bisher stabilen Saison zu setzen.