Beim FSV Eintracht Königs Wusterhausen, der in der Landesklasse Ost derzeit auf dem 15. Tabellenplatz steht, gibt es eine personelle Entscheidung. Das Folgende teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

„Nach langer Überlegung habe ich mich nicht gegen, sondern für den Verein entschieden und den Entschluss gefasst, aufgrund der sportlichen Talfahrt der vergangenen Jahre als sportlicher Leiter zurückzutreten. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem etwas passieren muss. In meiner Welt des Sports gehört zum Misserfolg auch eine Konsequenz. Ich habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen und viel Zeit investiert – Zeit, die mir letztlich bei meiner Familie gefehlt hat. Ich hoffe, dass mein Nachfolger mit seiner Art zum Erfolg beitragen und vielleicht die entscheidenden Prozente aus der Mannschaft oder dem Trainerteam herausholen kann, um den Abstieg zu verhindern. Dem Verein bleibe ich treu und werde mich weiterhin in den Dienst unserer Mannschaften stellen.“

Auch der 1. Vorsitzende von Eintracht KW, Marcel Joachimsthaler, bedauert die Entscheidung: „Bolle (Spitzname von Sebastian Wisocki) hat diesen Entschluss aus freien Stücken getroffen. Wir bedanken uns für drei intensive Jahre, in denen er einen hervorragenden Job gemacht hat. Umso bestürzter haben wir seine Entscheidung aufgenommen. Lieber Bolle, wir wünschen dir alles Gute und freuen uns sehr, dass du dem Verein weiterhin treu bleibst. Unsere Türen stehen dir jederzeit offen.“