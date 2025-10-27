„Wir sind als verdienter Sieger vom ramponierten Platz gegangen"

„Verdienter Sieg auf einem sehr tiefen Hauptplatz, der schon nach dem Aufwärmen sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde“, erklärte Westerink nach der Partie. Trotz schwieriger Platzverhältnisse ließ seine Mannschaft über die gesamte Spielzeit kaum etwas zu – eine spontane Personaländerung zahlte sich dabei sogar aus. „Wir hatten wieder einmal kurzfristig reagieren müssen und hatten Probleme auf den Außenpositionen. Ramon Beld musste somit auf die rechte Außenposition ausweichen und hat diese Rolle sehr gut gemacht und seine Leistung mit zwei Toren gekrönt.“

Neben der starken Defensivleistung überzeugte vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit. „Insgesamt war es eine sehr reife Leistung von uns, da wir uns mit diesen Bedingungen abgefunden hatten und sie angenommen haben. Der Kampf war Trumpf und wir haben Laxten zu keiner nennenswerten Torchance kommen lassen.“

Am Ende stand ein souveräner 3:0-Erfolg für die Nordhorner, die damit in der Tabelle weiter oben mitmischen. Westerink zog ein zufriedenes Fazit: „Somit sind wir als verdienter Sieger vom ramponierten Platz gegangen.“

Mit dem Auswärtssieg festigt die Weiße Elf Nordhorn den dritten Tabellenplatz hinter Altenlingen und Union Lohne und bleibt im Rennen um die Spitzenplätze der Bezirksliga – zu erwähnen sind dabei natürlich die verschiednen Spielausfälle vom vergangenen Wochenende.