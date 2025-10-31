"Wir sind als Einheit gewachsen"

INTERVIEW MIT RICHARD HÄTSCHER:

FuPa Thüringen: Mit 14 Punkten aus den ersten neun Spielen dürft ihr mit dem Saisonstart sehr zufrieden sein. Wie fällt dein Fazit zum bisherigen Verlauf aus – und was sind die Gründe für diesen guten Start?

Richard Hätscher: Klar, 14 Punkte aus den ersten Spielen sind eine ordentliche Ausbeute, mit der wir sehr zufrieden sind. Ich denke, dieser erfolgreiche Start ist auch das Ergebnis der Arbeit aus den vergangenen Spielzeiten. Wir haben im Training und in den Spielen kontinuierlich an uns gearbeitet und sind einfach drangeblieben. Außerdem sind wir eine junge Mannschaft, die sich als Einheit gefunden hat und taktisch sehr diszipliniert auftritt – das ist sicherlich ein Schlüssel zum bisherigen Erfolg.

FuPa Thüringen: Für dich persönlich läuft es ebenfalls stark. Du führst das Team als Kapitän aufs Feld und hast in dieser Saison noch keine Minute verpasst. Wie siehst du deine Rolle?

Richard Hätscher: Ja, für mich persönlich läuft es wirklich gut, das stimmt. Trotzdem möchte ich mich da nicht in den Vordergrund stellen. Die Rolle als Kapitän ist für mich nicht komplett neu, da ich vergangene Saison schon gelegentlich Tobias Döpel vertreten durfte. Mir ist es besonders wichtig, auf dem Platz voranzugehen und ein gutes Beispiel für meine Mannschaftskollegen zu sein. Ich sehe mich als Motivator, der versucht, die Jungs immer weiter anzutreiben und positiv zur bestmöglichen Leistung pushen.

FuPa Thüringen: Am Wochenende geht es gegen Rudolstadt II – einen starken Aufsteiger. Wie schätzt du den Gegner ein und was braucht es, um dort zu bestehen?

Richard Hätscher: Mit Rudolstadt II erwartet uns ein sehr interessanter Gegner, der selbst einen starken Saisonstart hingelegt hat. Ich habe die Mannschaft bisher noch nicht live gesehen und bin daher gespannt, wie sie auftreten werden. Um dort zu punkten, müssen wir an die kämpferische, disziplinierte und positive Einstellung der letzten Spiele anknüpfen. Dann bin ich optimistisch, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können. Ich freue mich auf eine spannende Begegnung.