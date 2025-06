„Wir sind alle hungrig“ – TuS Geretsried heiß auf das Abenteuer Bayernliga

Nach nur zwei Wochen Pause startet der TuS Geretsried am kommenden Montag in die Vorbereitung. Trainer Daniel Dittmann freut sich auf die Bayernliga.

Geretsried – In sechs Wochen starten die Fußballer des TuS Geretsried in das Abenteuer Bayernliga. Nun wissen sie auch, wer sie dort erwartet. „Es war keine Überraschung mehr, kein Nervenkitzel wie in der Landesliga, wo wir oft nicht wussten, ob wir in der Gruppe Südwest oder Südost eingeteilt wurden“, erklärt TuS-Coach Daniel Dittmann.

Der Aufsteiger kann sich freuen auf fünf Duelle in und um München mit der Reserve des TSV 1860, dem FC Deisenhofen, dem SV Heimstetten, dem FC Ismaning und Regionalliga-Absteiger Türkgücü München. Neu in der Bayernliga Süd sind die Mitaufsteiger FC Gundelfingen, FC Sturm Hauzenberg und der FC Sportfreunde Schwaig, mit dem sich der TuS in der abgelaufenen Landesligasaison lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins in der Landesliga Südost lieferte. Komplettiert wird das Tableau aus 17 Mannschaften durch: SV Erlbach, FC Pipinsried, TSV Kottern, SV Kirchanschöring, TSV Landsberg, SV Schalding-Heining, TSV Nördlingen und Türksport Augsburg.

„Wir freuen uns wahnsinnig darauf; wir sind alle hungrig, Bayernliga zu spielen“, sagt Daniel Dittmann, der seine Spieler wegen der Relegation nach nur zwei Wochen Sommerpause wieder zur Vorbereitung bittet, die bereits wieder am Montag, 16. Juni, beginnt. Das erste Punktspiel in der Bayernliga steht am 19. Juli im Kalender. (Rudi Stallein)