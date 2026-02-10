»Wir sind aktuell nicht konkurrenzfähig« Testspiele am Dienstag: Etzenricht enttäuscht gegen Kreisliga-Primus Raigering auf ganzer Linie +++ Neumarkt muss sich Ansbach beugen von Florian Würthele · Heute, 23:40 Uhr · 0 Leser

Bei Christian Ermer (in Weiß) und dem SV Etzenricht ist noch einiges an Sand im Getriebe. Kreisligist SV Raigering (in Blau) entschied das Testspiel klar für sich. – Foto: Rudi Walberer/Archiv

Wenig Grund zur Freude kam am Dienstagabend beim SV Etzenricht auf. Der Landesligist setzte sein Testspiel beim Kreisliga-Tabellenführer SV Raigering mit 1:4 in den Sand. So ganz zufrieden war man auch im Lager des 1. FC Bad Kötzting nicht, trotz eines 3:0-Erfolgs gegen den SV Haibach. Des Weiteren verlor der ASV Neumarkt beim Viertligisten SpVgg Ansbach mit 3:4, wobei die Adler nur eines ihrer drei Tore selbst schossen...



Einen gebrauchten Abend erlebte die Etzenrichter Mannschaft zu Gast beim Kreisliga-Ersten Raigering. Mit 1:4 ging der Test aus Sicht des – eigentlich klar favorisierten – Landesligisten in die Binsen. Die ersten beiden Gegentore resultieren aus unnötigen Elfmetern. Dem dritten Treffer der Panduren ging ein Schnitzer der Etzenrichter Verteidigung voraus, das vierte Tor resultierte aus einem Konter. Aus dem Lager des SVE war von einer „brutal schlechten Leistung über annähernd 90 Minuten“ zu hören. „Wir hätten drei, vier Tore machen können, Raigering hatte am Ende aber auch noch ein paar (Konter-)Chancen. Wir sind aktuell nicht konkurrenzfähig und können das Beste hoffen, dass wir uns da zusammen wieder rauskämpfen.“







Letztlich standesgemäß gewann Bad Kötzting den Vergleich mit den zwei Klassen tiefer ansässigen Niederbayern. Dennoch zog Christian Ranzinger, der Coach der Badstädter, hinterher ein durchwachsenes Fazit: „Es war kein berauschendes Spiel von unserer Seite mit zu vielen Fehlern. Vor allem in der zweiten Halbzeit ist kein richtiger Spielfluss mehr aufgekommen – auch wenn es viele Wechsel gab. Vor der Kiste agierten wir zu fahrig und machten aus unseren Gelegenheiten zu wenige Tore.“







Knapp musste sich Bayernliga-Spitzenreiter ASV Neumarkt dem Regionalligisten aus Ansbach geschlagen geben. Zwei der drei ASV-Buden schossen sich die Mittelfranken durch Eigentore allerdings selbst. Quasi mit dem Schlusspfiff markierten die Oberpfälzer den Endstand in einer flotten Begegnung.