Die Erleichterung und die Freude nach dem geglückten Erfolg in den Aufstiegsspielen sind riesig. Nach einer langen Saison befindet sich die Mannschaft bereits mitten in den Feierlichkeiten, um den Moment intensiv zu genießen. Auf die Frage, ob viel gefeiert wurde, antwortet Trainer Daniel Seemann gegenüber FuPa: „Ja, wir sind aktuell auf dem Ballermann seit Montag.“ Die Reise dient als kollektive Belohnung für die harte Arbeit der vergangenen Monate: „Abschlussfahrt ist Ballermann 4 Tage.“

Dabei war der Aufstieg für den Verein keineswegs von Anfang an fest eingeplant. Die Verantwortlichen gingen mit einer realistischen Erwartungshaltung in die Spielzeit. „Saisonziel war, vorne mitzuspielen. Das haben wir geschafft und uns am Ende Gott sei Dank belohnt“, erklärt Daniel Seemann rückblickend mit Stolz auf die erbrachte Leistung der gesamten Mannschaft.

Ein unbändiger Wille gegen alle Widrigkeiten

Der Weg dorthin war jedoch von harten sportlichen Prüfungen geprägt. Dass am Ende der Aufstieg über die Aufstiegsspiele gefeiert werden kann, verdankt das Team vor allem seiner mentalen Stärke. Auf die Frage, was letztlich den Ausschlag für den großen Erfolg gegeben hat, betont Daniel Seemann den Zusammenhalt: „Der Teamspirit und der unbändige Wille, an sich zu glauben. Wir haben viele Widrigkeiten überwunden dieses Jahr und nie Ausreden gesucht.“

Die Einheit als größte Stärke

Diese Charakterstärke zeigte sich in den Spielen und schweißte die Gruppe in schwierigen Phasen noch enger zusammen. Der Trainer hebt hervor, wie wichtig das menschliche Fundament für diesen sportlichen Meilenstein war. „Der Charakter der Mannschaft ist unglaublich toll, und wir waren immer eine Einheit“, beschreibt Daniel Seemann die tiefen Emotionen und die außergewöhnliche Atmosphäre innerhalb der Truppe.

Großer Umbruch im Kader

Doch trotz der aktuellen Aufstiegseuphorie werdem wegweisende Weichen für die Zukunft gestellt werden. Der Kader wird für die Oberliga ein verändertes Gesicht erhalten, da Abgänge und Neuzugänge feststehen. Daniel Seemann gibt einen konkreten Einblick in den aktuellen Stand der Kaderplanungen: „Erind Zogu, Simon Bok, Adi Müller, Sascha Harachasch, Leon Hayer, Henning Schwenk – sie gehen. Walter Vegelin, Denis Bozizevic, Felix Hörmann, Leander Vochatzer, Niklas Klemenz kommen.“

Der Klassenerhalt als Ziel für 2026/2027

Mit dem veränderten Aufgebot wartet im neuen Spieljahr eine ganz neue sportliche Dimension auf den Verein. Wenn Daniel Seemann schon jetzt einen Ausblick auf die anstehende Saison 2026/2027 in der Oberliga wagt, bleibt er trotz des großen Triumphs bodenständig. Das Ziel für das neue Abenteuer ist klar definiert: „Ziel wird sein, die Klasse zu halten.“