„Wir sind abgestraft worden“ – Peiting chancenlos gegen Tabellenführer Aubing

Vielleicht hätte Thomas Salzmann darauf verzichten sollen, den Branchenprimus der Bezirksliga Süd zu reizen. Verdenken konnte man es dem Peitinger Verteidiger aber auch nicht, dass er vier Minuten nach dem Seitenwechsel die Gelegenheit am Schopf packte und einen Elfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer verwandelte. Der TSV war auf einmal zurück im Spiel, in dem er zur Halbzeit bereits mit 0:2 hinten gelegen hatte.

„Die haben eine extrem hohe Qualität“, zollte Thomas Fischer dem Sportverein aus dem Münchner Südwesten seinen Respekt. Ungeachtet dieser Klasse hatte sich der Trainer nicht einschüchtern lassen und seinen Kickern jede Menge Mut vor der Partie eingeimpft. Und so dauerte es nur zehn Minuten, bis Korbinian Kechele einen Elfmeter herausholte, den Christoph Enzmann allerdings nicht an SVA-Keeper Ali Boraze vorbeibrachte. „Wir haben gut mitgespielt“, lobte Fischer sein Team für einen engagierten Vortrag.

Aber irgendwie fühlte sich der SV Aubing durch dieses Tor erst so richtig herausgefordert, aller Welt zu beweisen, warum er momentan unangefochten auf Platz eins in der Tabelle steht und der Aufsteiger nur auf dem drittletzten Rang. Als Schiedsrichter Korbinian Badmann die Partie beendete, stand es standesgemäß 6:1.

Peiting trotz Anschlusstreffer chancenlos – Aubing stellt Qualität unter Beweis

Dem designierten Meister genügte es, nur dann das Tempo zu verschärfen, wenn er es wirklich musste. Peiting schlug sich respektabel über die gesamten 90 Minuten, aber es waren einzelne Phasen, in denen die Qualität des Ranglistenersten voll zur Geltung kam. Mitte der ersten Halbzeit netzte Gabriel Slipac erstmals für die Gastgeber ein. Der Treffer brachte die Gäste so sehr durcheinander, dass Daniel Koch nur drei Minuten später wieder nach einem Standard das Ergebnis auf 2:0 schraubte. Damit waren die Kräfteverhältnisse fürs Erste geordnet.

Aubing hielt das Geschehen unter Kontrolle, bis der TSV nach der Pause einen Elfmeter zugesprochen bekam. Salzmanns Tor war das Signal, wieder ein bisschen mehr in das Resultat zu investieren. „Wir sind danach abgestraft worden“, räumte Fischer ein.

Es waren gerade 120 Sekunden nach dem Anschlusstor verstrichen, als der Tabellenführer so richtig seine Macht demonstrierte. Abdul Bangura stellte den alten Abstand von zwei Toren wieder her, Balthasar Zimmermann erhöhte kurz darauf per Elfmeter auf 4:1 und Hans Haderecker setzte noch einen drauf. Das Ganze ging so rasend schnell, dass Aubing nur sechs Minuten für diesen kleinen Kraftakt benötigte. Das halbe Dutzend machte schließlich Abdelilah Erraji zehn Minuten vor dem Ende voll. Aber dieses Tor hätten die Aubinger nun wirklich auch nicht mehr gebraucht, um noch irgendetwas zu beweisen.