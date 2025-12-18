"Wir setzen auf den kontinuierlichen Weg mit unserem Nachwuchs"

Weihnachten steht vor der Tür. FuPa Sachsen-Anhalt möchte die Zeit an den Tagen vor dem Fest nutzen, um Vereine aus der Kreisklasse und Kreisliga vorzustellen. Im heutigen Teil blicken wir auf die erfolgreiche Nachwuchsarbeit bei der SV Großgräfendorf.

Die Unterstützung der Goethestadt Bad Lauchstädt - zu ihr zählt der 450-Einwohner-Ortsteil Großgräfendorf - hat der Verein bereits sicher. Außerdem ist eine EU-Förderung für den Kunstrasenplatz zugesichert. Und zur Bewältigung des Eigenanteils "läuft bereits ein Finanzierungsprojekt", erklärt Böldicke. Symbolisch können Mitglieder, Sponsoren und Unterstützer ein Stück des Kunstrasens erwerben . Mehr als 30.000 Euro an Spenden gingen so in den vergangenen Tagen bereits ein.

Die Sportvereinigung Großgräfendorf steht vor einem Problem, das viele Vereine im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt wohl nur zu gerne hätten. "Wir haben so viele Nachwuchsteams, dass wir mit den Trainingszeiten kaum hinterherkommen", erzählt SVG-Jugendleiter Michael Böldicke. Doch Besserung ist in Sicht. "Wir können im nächsten Jahr hoffentlich mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes starten", berichtet Böldicke.

"Für die Verbesserung unserer Trainingsmöglichkeiten ist der Bau sehr wichtig", unterstreicht Böldicke. Denn bisher tummeln sich die 460 Mitglieder des Vereins - davon 300 Kinder und Jugendliche - auf einem Rasen- und zwei "Mini-Trainingsplätzen". "Wenn dann an einem Tag acht Mannschaften trainieren, wird es sehr eng", verdeutlicht Böldicke: "Wir sind aktuell auf jeden Fall am Limit." Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass ein "Dorfverein" einen solchen Zulauf hat und mehr Mitglieder zählt als der Ort Einwohner?

"Das hängt vor allem mit dem Engagement der vielen Ehrenamtlichen zusammen", unterstreicht Böldicke. 1994 begann der heute 43-Jährige in Großgräfendorf mit dem Fußball. "Damals gab es nur eine C-Jugend, die Freundschaftsspiele bestritten hat. Das hat mich damals genervt", erinnert er sich. Generationen später haben dieses Problem nicht mehr: Inzwischen ist der Nachwuchs der SVG sehr umfangreich besetzt. Allein in dieser Saison stellen die Großgräfendorfer zwölf Jugendteams von den Bambinis bis zu den A-Junioren.

Bei der SV Großgräfendorf kommen alle Kinder zum Einsatz

Doch was ist das Erfolgsrezept dahinter? "Ich denke, wir schaffen es besonders gut, jedes Kind und jeden Jugendlichen mitzunehmen", sagt Böldicke. "Bei uns bekommen alle ihre Spielpraxis. Es geht nicht darum, nur die Besten der Besten zu fördern, sondern alle Kinder. Es geht nicht um die höchsten Ligen, sondern darum, dass alle spielen können." So kommt es, dass die Großgräfendorfer Jahr für Jahr "auch Talente verlieren, die es bei höherklassigen Vereinen der Region oder im HFC-Nachwuchs probieren", erzählt der Jugendleiter, "aber darauf sind wir nicht böse, sondern stolz."

Auch die Bezahlung im Amateurfußball mache es zunehmend schwerer, die selbst ausgebildeten Talente bis in den eigenen Männerbereich zu bringen und dort auch zu halten. "Wir verlieren junge Spieler, weil sie woanders Geld fürs Fußballspielen bekommen können", sagt Böldicke. Diesen Ansatz lehnt die Sportvereinigung ab: "Es sind schon so viele Vereine durch Investitionen den schnellen Weg hochgegangen und schnell wieder abgestürzt. Wir setzen auf den kontinuierlichen Weg mit unserem Nachwuchs."

Erste Männer nach Ligenreform in die Kreisklasse abgestiegen

Dennoch: Die 1. Kreisklasse, in die die erste Männermannschaft im Sommer nach der Ligenreform im Saalekreis abgestiegen ist, soll nicht das Höchste der Gefühle bleiben. "Natürlich ist es schon das Ziel, dass sich die Jugendarbeit auch für unsere Herrenteams auszahlt und wir dort erfolgreich sind. Die Kreisliga ist natürlich ein Ziel, perspektivisch auch die Kreisoberliga", sagt Böldicke.

Die Maxime ist bei der SV Großgräfendorf aber eine ganz andere. "Wir wollen alle Großfeld-Jugenden aufstellen und alle Kleinfeld-Jugenden doppelt besetzen. Das ist die Zukunft unseres Vereins", sagt der Nachwuchsleiter. "Das ist die Nachhaltigkeit, mit der wir arbeiten wollen und die ohne den Einsatz aller Ehrenamtlichen gar nicht möglich wäre."