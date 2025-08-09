„Wir sehen Hainberg als klaren Favoriten“ – Bigalke zum Start Realist

Mit dem Heimspiel gegen den SC Hainberg beginnt für den SV Rotenberg am Sonntag (15.00 Uhr) die neue Saison. Während die Gäste mit starken Neuzugängen und einer erfolgreichen Vorsaison als Aufstiegsaspirant gelten, möchte Rotenberg trotz klarer Außenseiterrolle einen positiven Start hinlegen.

Wenn am Sonntag der Ball wieder rollt, steht dem SV Rotenberg gleich zu Beginn eine hohe Hürde bevor: Mit dem SC Hainberg gastiert ein Team, das in der vergangenen Saison den dritten Platz velegte und sich zur neuen Spielzeit gezielt verstärkt hat. Rotenberg beendete die Vorsaison auf dem zehnten Platz und will in dieser Spielzeit den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.

Co-Trainer Pascal Bigalke schätzt die Ausgangslage nüchtern ein: „Wir sehen Hainberg schon als klaren Favoriten, da wir in den letzten Aufeinandertreffen oftmals Probleme mit den technisch und spielerisch starken Hainbergern hatten und sie sich auch noch einmal sehr, sehr gut verstärkt haben.“

Trotzdem überwiegt bei den Gastgebern die Vorfreude. „Es geht endlich wieder los, und wir können direkt am ersten Spieltag sehen, wo wir als Mannschaft wirklich stehen“, so Bigalke. Positiv: Fast der gesamte Kader steht zum Auftakt zur Verfügung. „Bis auf ein, zwei Ausnahmen steht uns der komplette Kader zur Verfügung."