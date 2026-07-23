"Wir sehen die Saison 25/26 erneut als sehr erfolgreiche Saison an" FuPa-Teamcheck: Die SGM Ringschnait/Mittelbuch will in der Bezirksliga Oberschwaben oben dabei sein. von Matthias Kloos · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Jonas Frisch – Foto: SGM

Im FuPa-Teamcheck spricht Jonas Frisch, stellvertretender Spielleiter der SGM Ringschnait/Mittelbuch in der Bezirksliga Oberschwaben, über eine erneut erfolgreiche Saison, den Blick auf die vergangenen drei Jahre unter Rainer Voltenauer, den neuen Trainer Markus Stocker und das Ziel, in der neuen Runde im vorderen Drittel mitzuspielen.

Grundsätzlich sehen wir die Saison 2025/2026 erneut als sehr erfolgreiche Saison an, insbesondere wenn man die letzten drei Saisonen unter Trainer Rainer Voltenauer allgemein betrachtet“, sagt Jonas Frisch gegenüber FuPa. Die SGM Ringschnait/Mittelbuch schaut damit nicht nur auf eine einzelne Spielzeit, sondern auf eine längere Entwicklung, die im Verein positiv bewertet wird. Blick nach vorn mit neuem Trainer



In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 richtet sich der Blick der SGM Ringschnait/Mittelbuch auf den Neustart: „Wir blicken positiv mit unserem neuen Trainer Markus Stocker sowie unseren Neuzugängen in die neue Saison.“

Lob abseits des Platzes



Ein gezieltes Lob geht nicht an eine sportliche Entwicklung auf dem Feld, sondern an eine wichtige Rolle außerhalb des Spielfelds. „Marco Münst hat sich außerhalb des Fußballplatzes zu einem wahren Organisationstalent entwickelt.“ Klares Ziel für die neue Saison



Die Zielsetzung fällt deutlich aus. „Wir wollen im vorderen Drittel mitspielen.“ Die SGM Ringschnait/Mittelbuch will in der Bezirksliga Oberschwaben wieder eine Rolle im oberen Bereich der Tabelle einnehmen.