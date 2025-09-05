Im Thema um die vom Fußball-Landesverband Brandenburg verhängten Strafen mit Punktabgzügen und Geldstrafen bei Nichterfüllung der Schiedsrichtersollzahl, zu der es auch eine FuPa-Umfrage gab , gibt es ein Statement vom MSV 1919 Neuruppin. Hier ist es:

Der MSV 1919 Neuruppin nimmt die aktuelle Diskussion um Strafen für Vereine, die ihre Schiedsrichter-Sollzahlen nicht erfüllen, mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis. Dass über 50 Vereine in Brandenburg davon betroffen sind, zeigt aus unserer Sicht deutlich, dass hier nicht ein „Fehlverhalten“ einzelner Vereine vorliegt, sondern ein strukturelles Problem, das den gesamten Fußball im Land betrifft.

1. Finanzielle Beiträge der Vereine

Alle Vereine im Fußball-Landesverband Brandenburg leisten bereits jährliche Zahlungen an den Verband, die von den Mitgliedsbeiträgen ihrer Spielerinnen und Spieler stammen. Es erscheint daher nicht zielführend, die Vereine erneut durch zusätzliche Strafen zu belasten, wenn sie die Schiedsrichter-Sollzahlen nicht erfüllen können.

2. Zentrale Verantwortung des Verbandes

Die Rekrutierung, Ausbildung und Betreuung von Schiedsrichtern sollte aus unserer Sicht nicht in der Hauptverantwortung der Vereine, sondern beim Fußball-Landesverband Brandenburg selbst liegen. Der Verband verfügt über die Struktur, Reichweite und Professionalität, um diese Aufgabe nachhaltig zu stemmen.

3. Finanzierungsmodell durch Pauschalbeträge

Wir schlagen vor, ein pauschales Finanzierungsmodell einzuführen: Jeder Verein zahlt – gestaffelt nach Spielklasse – einen festen Obolus an den Verband. Diese Mittel werden zweckgebunden ausschließlich für die Schiedsrichtergewinnung, -ausbildung und -förderung eingesetzt.

4. Unabhängigkeit von den Vereinen

Damit würde die Schiedsrichterthematik unabhängig von den Vereinen laufen. Dies entlastet insbesondere die kleinen Clubs im Breiten- und Amateurfußball, die oftmals weder personell noch finanziell in der Lage sind, ausreichend Schiedsrichter zu stellen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der Verband langfristig einen stabilen Schiedsrichterpool aufbauen und erhalten kann.

Fazit:

Der MSV 1919 Neuruppin ist überzeugt, dass nur ein zentral gesteuertes, verbandsgetragenes Modell für die Schiedsrichtergewinnung und -ausbildung langfristig erfolgreich sein kann. Strafen für Vereine lösen das Problem nicht – vielmehr braucht es eine gemeinsame, solidarische und nachhaltige Lösung für den Fußball in Brandenburg. Es kann nicht sein, dass im Amateurbereich Sportgerichte den Ausgang von Auf- oder Abstieg, wegen fehlender Schiedsrichter, zu großem Teil mit entscheiden.