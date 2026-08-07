„Wir schlagen sie“: Hansa Rostocks klare Kampfansage vor dem Start

Für Hansa Rostock beginnt mit dem Saisonstart bereits das dritte Jahr in Folge, in dem der Aufstieg das erklärte Ziel ist; nach Platz 5 in der abgelaufenen Spielzeit.

Zum ersten Spieltag der 3. Liga führt es Hansa Rostock zur zweiten Mannschaft von TSG 1899 Hoffenheim ins Dietmar-Hopp-Stadion. Anpfiff ist um 13.30 Uhr, und schon im Vorfeld hat der Verein deutlich gemacht, welchen Anspruch er an diese Saison stellt.

Trainer Daniel Brinkmann machte in der Pressekonferenz deutlich, dass dieser Anspruch bewusst offen kommuniziert wurde: „Wenn wir öffentlich wahrgenommen werden, dann wissen wir schon, dass es da eine Abstimmung gibt, und nach zwei vergangenen Jahren, in denen wir Fünfter geworden sind, glaube ich, ist es auch legitim, seinen Anspruch etwas öffentlicher zu machen, und das haben wir in dem Fall gemacht."

Zugleich betonte er, das Thema nun nicht mehr wöchentlich vertiefen zu wollen: „Für mich ist es aber heute so ein Tag, an dem ich sage: Okay, da ziehe ich jetzt mal einen Strich drunter, ist alles gesagt zu dem Thema, und ich werde da nicht jede Woche Auskunft darüber geben." Wichtiger sei die tägliche Arbeit: „Wir haben keine Lust, uns permanent mit so globalen, größeren Themen zu beschäftigen, die unsere tägliche Arbeit nachher stören könnten."

Ausfälle vor dem Anpfiff

Nicht mit von der Partie zum Saisonstart ist Emil Holten, der laut Brinkmann weiterhin im Aufbautraining steckt: „Emil Holten ist weiterhin im Aufbau-Training, sieht ganz gut aus, er macht immer mehr. Zeitlich ist es trotzdem schwer einzuschätzen, ich gehe aber eher davon aus, dass es eine Sache von Tagen oder wenigen Wochen ist, von Monaten reden wir nicht."

Auch beim Einsatz von Neuzugang Peter Kiedl bestand zum Zeitpunkt der Pressekonferenz noch Unsicherheit: „Bei Peter wird sich das noch entscheiden, da werden wir morgen noch mal schauen, ob es noch einen Härtetest gibt. Es ist keine schwere Verletzung, aber eine kleine muskuläre Geschichte, wo er ein langes Bein gemacht hat und dabei ein bisschen etwas abbekommen hat."

Positiver klang es bei Neuzugang Leon Dajaku, der sich im Test gegen Borussia Mönchengladbach verletzt hatte: „Leon Dajaku, der sich im Spiel gegen Gladbach verletzt hat, ist aber auf einem guten Weg, sodass er auch kurzfristig wieder dazukommen wird."

Fazit einer bemerkenswerten Vorbereitung

Sportlich verlief die Sommervorbereitung für Hansa Rostock überwiegend erfolgreich: Auf einen 12:0-Sieg gegen den FSV Kühlungsborn folgten ein 4:0 gegen Anker Wismar und ein 3:0 gegen den Greifswalder FC, bevor die einzige Niederlage mit 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach folgte. Zuletzt, am vergangenen Sonntag, gewann die Mannschaft noch mit 4:1 gegen TSG Neustrelitz.

Brinkmann zog daraus ein positives Gesamtbild: „Das Komplett-Fazit nach der Vorbereitung ist positiv. Ich finde, dass es uns gelungen ist, die neuen Spieler gut zu integrieren, sie machen alle einen guten, offenen Eindruck und haben auch sportlich bisher überzeugt." Besonders betonte er die geringe Zahl an Ausfällen: „Im Grunde genommen sind wir recht gut durch die Vorbereitung gekommen, haben die Spieler gut belasten können, sie haben das gut toleriert und haben wenige Ausfälle gehabt in der Vorbereitung, sodass wir heute sagen können, wir haben alle auf einem guten Stand, sowohl physisch als auch inhaltlich, und deswegen ziehe ich ein positives Fazit."

Zur vielbeschworenen „Hansa-DNA" wollte er sich vor dem ersten Spieltag nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „Wir haben ein gutes Gefühl, das ist wichtig, wir haben viel Energie, wir haben viel Vorfreude, wir haben große Lust, aber am Ende sind es ja nicht die Worte, die Spiele gewinnen, sondern die tägliche Arbeit und die Leistung, die man dann zeigt."

Die Last der Vergangenheit

Eine Hypothek bringt Hansa Rostock mit nach Hoffenheim: Gegen die zweite Mannschaft der TSG konnte man in der Vorsaison keinen Sieg einfahren, es blieb bei einem 2:2 und einer 0:1-Niederlage. Hoffenheim II selbst rangierte am Saisonende auf Platz 16 und rutschte damit nur knapp an den Abstiegsplätzen vorbei, auch wenn der TSV Havelse auf Platz 17 durch die erneute Insolvenz von 1860 München letztlich doch in der Liga blieb.

Hinzu kommt, dass Hansa Rostock in der vergangenen Saison einen echten Fehlstart erlebte, der sich in diesem Jahr nicht wiederholen soll. Brinkmann sieht dafür klare Ansatzpunkte: „Die Vergangenheit können wir nicht ändern, das ist klar. Die Startphase ist eine wichtige Phase, wir wollen nicht dahin kommen, dass wir wieder hinterherlaufen müssen, und das ist uns klar. Aber die Frage ist eben, wie kommen wir dahin? Und ich glaube einfach, dass Themen wie Überzeugung, wie Sicherheit, Souveränität und Intensität uns dabei helfen werden."

Sein Appell an die Mannschaft: „Lasst uns jetzt gucken, dass wir so ein bisschen Scheuklappen aufhaben, nicht so viel nach links und rechts schauen, lasst uns auf uns fokussieren und lasst uns maximal hart arbeiten." Ein Vorteil gegenüber dem Vorjahr sei zudem die Offensivbreite: „Im Gegensatz zum letzten Jahr haben wir deutlich mehr Auswahl, was die Offensive angeht, und das ist zusätzlich ein Punkt, der mich positiv stimmt."

Führung und neue Gesichter

Die Frage nach fehlenden Führungsspielern, die im Vorjahr immer wieder gestellt wurde, beantwortete Brinkmann differenziert. Neuzugang Florian Bonat traut er eine solche Rolle bereits zu: „Wir haben sicherlich einen Spieler mit Florian Bonat bekommen, der auch die Mannschaft schon mitführt. Das merkt man auch, wenn man sich die Spiele anschaut, er ist im Coaching sehr aktiv, sehr professionell."

Auch Leon Dajaku sieht er auf einem guten Weg: „Er hat einfach über Leistung, über Scorer im letzten Jahr schon gezeigt, dass er auch ein Führer ist auf dem Platz." Torhüter Luca Unbehauen ordnete er ebenfalls in diesen Kontext ein, mahnte aber Geduld an: „Aber Führung, gerade jetzt bei neuen Spielern, ist ein Prozess und ist nichts, was man von heute auf morgen wie ein Lichtschalter an- und ausmacht, sondern das muss sich entwickeln."

Grundsätzlich sieht Brinkmann sich selbst in der Verantwortung: „Ich halte nichts davon zu sagen, es gibt keinen Führungsspieler, weil am Ende liegt es auch an den Trainern, wie viel Verantwortung sie dem Spieler geben."

Zur Entscheidung im Torhüterduell zugunsten von Luca Unbehaun äußerte sich Brinkmann ausführlich: „Ausschlaggebend ist schon, dass er viele von den Situationen, die jetzt auf ihn zukommen werden, schon erlebt hat, weil er die Liga kennt, weil er trotz seines jungen Alters viele Spiele als Profi gemacht hat."

Den Konkurrenzkampf mit Yannic Stein bewertete er als eng: „Er ist ein sehr, sehr guter Fußballer, Steini auch, also da nehmen sie sich nicht viel." Dennoch falle die Wahl klar aus: „Luca hat schon ein gutes Gefühl für die Situation, kann das Spiel schnell machen, hat, glaube ich, ein gutes Gefühl auch für die Strafraumbeherrschung, da hat er sehr viel an sich gearbeitet." Wichtig sei dabei auch der psychologische Rückhalt: „Natürlich ist es für uns wichtig, Luca jetzt das Vertrauen auszusprechen und ihm klar zu sagen, er darf auch mal einen Fehler machen."

Blick zum Gegner

Die Vorbereitung der TSG 1899 Hoffenheim II liegen ebenfalls weitesgehend positiv: Auf Siege gegen VfR Mannheim (2:0), den SGV Freiberg (6:1) und Sonnenhof Großaspach (2:0) folgten zuletzt zwei Niederlagen: Ein 0:3 gegen SC Freiburg II und, am vergangenen Samstag, 1:2 gegen den FC Homburg.

Brinkmann relativierte die öffentliche Wahrnehmung des Gegners als Talentschmiede: „Das eine ist eben, was man im August tippt, und das andere ist, was man im Mai ausspielt. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Themen, und deswegen mache ich mich da komplett frei von."

Zur möglichen Verstärkung durch Profikader-Spieler äußerte er sich vorsichtig: „Sie haben heute noch ein Spiel gegen Gladbach, soweit ich weiß ein Test über 120 Minuten, vielleicht kann man das eine oder andere davon schon ablesen. Wir werden es uns sicherlich anschauen, zumindest was die reinen Spieldaten angeht."

Die Konsequenz für ihn ist klar: „Das führt mich aber auch zu dem Entschluss zu sagen: Fokus liegt auf uns, weil wir so selbstbewusst sein müssen, dass wir sagen, wir schlagen sie, egal, wer am Ende bei Hoffenheim auf dem Platz steht."

Pflichtaufgabe im Dietmar-Hopp-Stadion

Mit dem selbst formulierten Aufstiegsziel und dem Wunsch, den Fehlstart der Vorsaison nicht zu wiederholen, entwickelt sich die Partie im Dietmar-Hopp-Stadion für Hansa Rostock zu einer echten Pflichtaufgabe. Zur personellen Ausgangslage gab Brinkmann sich bereits weitgehend festgelegt: „Ein Großteil der Startelf steht, und das Gefühl haben die Spieler auch, weil ich der Meinung bin, es ist wichtig für die Spieler, jetzt schon ein Gefühl zu haben." Ob die klare Kampfansage am Sonntag Bestätigung findet, muss sich nun auf dem Platz zeigen.