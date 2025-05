Das letzte Auswärtsspiel der Drittliga-Saison 2024/25 hat es in sich. Der 1. FC Saarbrücken tritt am Samstag um 14 Uhr auf dem ausverkauften Tivoli (Krefelder Str.) bei Alemannia Aachen an. Die Gastgeber sind so gut wie gerettet und wollen sich natürlich mit einem guten Heimspiel von ihren Anhängern verabschieden.

„Sie haben zu Hause 29 Punkte geholt. Die Alemannia arbeitet extrem gut gegen den Ball und ist sehr bissig. Es ist eine äußerst zweikampfstarke Mannschaft“, sagte FCS-Trainer Alois Schwartz. Die Pokalniederlage beim FC Homburg wurde analysiert und ist verarbeitet. „Wir haben die vergangenen beiden Ligaspiele gewonnen und sind entsprechend gut drauf. Wir schauen nur auf uns, haben alles selbst in der Hand. Was auf den anderen Plätzen passiert, interessiert mich nach dem Schlusspfiff. Wir haben den Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen, und nur darum geht es“, sagte der FCS-Trainer.

Verzichten müssen die Blau-Schwarzen dabei auf Stammtorwart Phillip Menzel (Infekt), Simon Stehle, Richard Neudecker, Amine Naifi (alle verletzt), Jacopo Sardo (Trainingsrückstand) sowie Calogero Rizzuto (Sperre). Kasim Rabihic hat seine Oberschenkelverletzung dagegen auskuriert und kann die Fahrt nach Aachen mitantreten.