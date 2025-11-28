„Wir schauen nach oben“: SV Miesbach ist mit Platz fünf zufrieden, will aber höher klettern

Der SV Miesbach hat sich nach eineinhalb Jahren in der Bezirksliga etabliert. In der ersten Saison spielten die Kreisstädter als Aufsteiger eine ausgesprochen starke Runde, mischten lange im oberen Tabellendrittel mit und landeten am Ende auf Rang sechs.

In der Winterpause steht nun ein fünfter Platz zu Buche, mit dem man im Lager der Kreisstädter zufrieden ist. „Wir sind um einen Platz besser als im letzten Jahr, haben acht Punkte Vorsprung auf die Relegation, schauen aber eher nach oben“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Mit 28 Punkten aus 18 Spielen hat sich der SV Miesbach auch in der Spielzeit 2025/26 wieder im oberen Tabellendrittel festgesetzt und überwintert auf einem ordentlichen fünften Tabellenplatz. Allerdings sind mit dem VfB Forstinning und dem FC Aschheim zwei Teams an der Tabellenspitze enteilt. Die Spitze ist aber ohnehin nicht die Ambition der Miesbacher. Beim SV ging man mit der Anspruch in die Runde, nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben und die Saison mit einer besseren Platzierung als im Vorjahr abzuschließen. Hätte es nicht den einen oder anderen Ausrutscher – wie die Heimniederlagen gegen Ebersberg und Bruckmühl – gegeben, könnten die Weiß-Roten sogar noch besser dastehen. Zudem gilt es in der Rückrunde die Scharte der 1:2-Derby-Niederlage gegen den TuS Holzkirchen auszuwetzen.

Mit 27 Gegentreffern stellt der SV Miesbach die fünftbeste Defensive. Gegen Aschheim und Bruckmühl kassierte man jeweils zu Hause vier Gegentore, ansonsten stand die Abwehr der Kreisstädter eigentlich immer stabil. „Hinten ist bei uns Marinus Veit der große Stabilisator. Er nimmt viele Bälle schon weg, bevor es gefährlich wird“, lobt Grünwald. In der Innenverteidigung spielten entweder Niklas Städter oder Michael Probst an seiner Seite und ließen nicht viel zu. Auf den Außenverteidigerpositionen agierten die SV-Kicker variabel. Neben Noah Gumberger, Jonas Matschiner und Benedikt Gerr kam auch Probst außen zum Einsatz. Grünwald: „Keiner hat enttäuscht, wir sind im Soll.“

Die Offensive

Im Soll ist auch die Offensive des SV Miesbach. Mit 40 Treffern liegen die Kreisstädter in dieser Wertung auf Rang zwei der Bezirksliga Ost. Mit 15 Toren steht Josef Sontheim erneut auf dem geteilten ersten Platz der Torjägerwertung, doch heuer sind die Miesbacher im Angriff schwerer auszurechnen als zuletzt. Florian Haas, Drilon Shukaj und Maximilian Wiedmann haben je fünf Tore auf dem Konto, Sean Erten deren vier. „Josef Sontheim spielt jetzt schon drei Jahre auf oberstem Level. Er ist unsere Ausnahmestürmer. Lange sollte er uns nicht ausfallen“, sagt Grünwald. „Wir werden ihn im Winter in Watte packen. Aber wir sind auch nicht ausschließlich auf ihn angewiesen.“ Nachwuchs-Talent Riccardo Pindado zeigte zuletzt ebenfalls bereits seine Klasse.

Die Neuzugänge

Beim SV Miesbach haben mit Drilon Shukaj, Benedikt Gerr und Florian Haas drei Neuzugänge voll eingeschlagen und sich einen Stammplatz erarbeitet. „Benedikt Gerr und Florian Haas haben 99 Prozent aller Trainings. Sie sind aus der A-Klasse und der Kreisklasse gekommen und haben bisher voll überzeugt“, urteilt Grünwald. Dies gilt auch für Shukaj, der vom Lokalrivalen aus Holzkirchen an die Schlierach gewechselt war. „Seine Qualität haben wir ja schon gekannt.“ Pech hatte hingegen Niklas Kottmair, der nach einer Verletzung in der Vorbereitung die gesamte Hinrunde verpasste.

Die Zielsetzung

„Wir haben einen Punkt weniger als vergangene Saison, sind aber um einen Platz besser“, sagt Grünwald. Den fünften Rang wollen die Miesbacher verteidigen. Der Blick geht eher nach oben. Den einen oder anderen Platz im Klassement könnte der SV noch gutmachen – wenn die Konstanz stimmt.