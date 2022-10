"Wir schaffen es konstant, unsere Tugenden auf den Platz zu bringen" Oberliga Süd +++ Mit drei Siegen in Serie ist der FC Einheit Wernigerode in der Tabelle geklettert

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt beim FC An der Fahner Höhe (4:0) startete für den FC Einheit Wernigerode eine Durststrecke. Sechsmal in Folge gingen die Hasseröder in der Oberliga Süd nicht als Sieger vom Platz. Dieses Tal hat der FC Einheit jedoch längst überwunden: Mit drei Dreiern in Serie kletterte die Mannschaft von Maximilian Dentz nicht nur in der Tabelle, sie ließ auch die Konkurrenz aufhorchen.

Mit Leidenschaft, Einsatz und harter Arbeit

Immerhin besiegte Wernigerode mit Union Sandersdorf (5:0), dem VfB Auerbach (3:1) sowie dem VFC Plauen (3:2) namhafte und ambitionierte Gegner. "Wir schaffen es mittlerweile konstant, unsere Tugenden auf den Platz zu bringen", begründet Coach Dentz den aktuellen Erfolgslauf. "Wenn wir über Leidenschaft, Zweikämpfe, Einsatz und harte Arbeit kommen, dann sind wir schwer zu schlagen."

Dass es für den Vorjahresaufsteiger inzwischen besser läuft als noch zum Beginn der Spielzeit, kommt für den 33-Jährigen, der seit Sommer die Geschicke leitet, nicht überraschend. "Die Entwicklung nach einem Trainerwechsel dauert immer ein wenig", weiß Dentz und ergänzt: "Vielleicht dachte der eine oder andere nach der guten Vorsaison auch, dass es in diesem Jahr schon von alleine gehen würde." Dass dies nicht der Fall ist, bekam Wernigerode zu spüren.

Dentz fordert: "Dürfen kein bisschen nachlassen"

Was allerdings der FC Einheit zu leisten imstande ist, musste zuletzt der VFC Plauen am eigenen Leib erfahren. Trotz einer Halbzeit in Unterzahl - nach einem Platzverweis für Kapitän Danny Wersig - wiesen die Hasseröder die Sachsen am heimischen Mannsberg in die Schranken. "Wir haben gekämpft, wir haben geackert, jeder hat für jeden gearbeitet. In dieser Partie haben wir all das gezeigt, was diese Mannschaft auszeichnet", schwärmte Dentz - und freute sich letzten Endes über den vierten Saisonsieg.