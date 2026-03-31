"Wir schaffen das"

Es gibt Siege, die am Ende einer Saison als entscheidend für das Erreichen der Ziele sind. Das 3:1 des FV Nußloch am Samstag in Neuenheim könnte so einer gewesen sein. Sollten die Nußlocher am Mittwoch und Ostermontag nachlegen, wäre das mindestens die halbe Miete im Abstiegskampf.
Bereits im Vorfeld haben Daniel Herm und Steffen Kochendörfer ihren FV Nußloch auf das Auswärtsspiel beim ASC Neuenheim mental heiß gemacht. "Es war klar, dass es richtungsweisend für die Englische Woche werden würde", sagt Herm, der sehr angetan von der Leistung der Spieler gewesen ist, "sie haben einen sehr erwachsenen Auftritt hingelegt."
Umso beeindruckender kommt der Erfolg bei den formstarken Neuenheimern daher, wenn man bedenkt, dass beide Nußlocher Spielertrainer nicht auf dem Platz standen. Für Herm war das kein Problem: "Wir hatten vollstes Vertrauen in die Jungs und sind sehr stolz, wie sie das zurückgezahlt haben."
"Naja, alleine die Tabellensituation spricht für großen Druck, der auf den Mannschaften lastet", erläutert Herm, der von einfachen Aufgaben selbstverständlich nichts hören möchte. Er hebt vielmehr die Chancen, die sich am Mittwoch zuhause gegen den FC Dossenheim und am Ostermontag beim SV 98 Schwetzingen ergeben, hervor: "Wir könnten Dossenheim noch einmal ein bisschen mit nach unten reinziehen und selbst die Lücke nach unten vergrößern." Der 34-Jährige ist nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre am Mittwoch wieder einsatzberechtigt.
Herm muss nicht lange überlegen und sagt: "Die Entwicklung der Mannschaft ist sehr positiv." Exemplarisch nennt er weiter die knappen Niederlagen zuletzt gegen den FC Bammental (1:2) und bei Srbija Mannheim (2:3), „als wir sehr gute Leistungen gezeigt haben.“ Bei mittlerweile vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation und all den mutmachenden Aspekten, die er angesprochen hat, ist er sich sicher: "Wir schaffen den Klassenerhalt auf jeden Fall."