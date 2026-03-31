"Wir schaffen das" Landesliga Rhein-Neckar +++ Nußlochs Spielertrainer Daniel Herm strahlt Zuversicht aus +++ Gestärkt am Mittwoch nach Dossenheim und am Montag gegen Schwetzingen von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Nußlocher (weiß) konnten sich ein wenig aus dem Abstiegsstrudel befreien. Durch sind sie aber noch lange nicht. – Foto: Foto Pfeifer

Es gibt Siege, die am Ende einer Saison als entscheidend für das Erreichen der Ziele sind. Das 3:1 des FV Nußloch am Samstag in Neuenheim könnte so einer gewesen sein. Sollten die Nußlocher am Mittwoch und Ostermontag nachlegen, wäre das mindestens die halbe Miete im Abstiegskampf.

War das 3:1 am Samstag in Neuenheim der bislang wichtigste Saisonsieg? Bereits im Vorfeld haben Daniel Herm und Steffen Kochendörfer ihren FV Nußloch auf das Auswärtsspiel beim ASC Neuenheim mental heiß gemacht. "Es war klar, dass es richtungsweisend für die Englische Woche werden würde", sagt Herm, der sehr angetan von der Leistung der Spieler gewesen ist, "sie haben einen sehr erwachsenen Auftritt hingelegt." Umso beeindruckender kommt der Erfolg bei den formstarken Neuenheimern daher, wenn man bedenkt, dass beide Nußlocher Spielertrainer nicht auf dem Platz standen. Für Herm war das kein Problem: "Wir hatten vollstes Vertrauen in die Jungs und sind sehr stolz, wie sie das zurückgezahlt haben."