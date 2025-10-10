Die Ehrstädter (blau) müssen sich diese Runde sputen, um nicht auf einem Abstiegsplatz zu landen. – Foto: Philipp Krauß

"Wir schaffen das" Kreisklasse B Sinsheim +++ Daniel Keitel und der SV Ehrstädt bleiben zuversichtlich +++ Am Sonntag krasser Außenseiter gegen Berwangen

Zufriedenheit sieht anders aus und hört sich anders an, niedergeschlagen ist deswegen aber noch lange niemand beim SV Ehrstädt. "Es ist bislang durchwachsenen gelaufen", sagt Daniel Keitel zu den ersten acht Ligaspielen. Der Ehrstädter Trainer erläutert: "Vor allem in den Heimspielen gegen Mühlbach II und Türkspor Eppingen II haben wir zu wenig mitgenommen und gegen Neidenstein haben wir uns viel vorgenommen, aber ich fand sie dann deutlich besser als es der Tabellenplatz ausdrückt." Ganz wichtig war laut dem 33-Jährigen, "der Sieg gegen Rohrbach/S. II."

Gerade die Duelle mit den zweiten Mannschaften sollen regelmäßiger Punkte liefern und so dabei helfen, das primäre Saisonziel, den Klassenerhalt, zu schaffen. Für Keitel und seine Mitstreiter ist der Nichtabstieg überlebensnotwendig, er sagt ganz offen: "Ein Abstieg wäre fatal." Dass die Ziele erreicht werden ist für ihn keine Frage: "Wir schaffen das." Einfach wird es aber nicht, im Vergleich zur Vorsaison fehlen zwei Stammspieler, die nicht eins zu eins ersetzt werden konnten. Die starke Serie aus der Rückrunde, als die Ehrstädter das Feld von ganz hinten aufgerollt und relativ souverän den Klassenerhalt erreichen, ist 2025/26 verpufft. "Deshalb müssen wir weiter punkten und mit der bestmöglichen Ausbeute in die Winterpause, weil wir uns nicht noch einmal auf so einen starken Verlauf in der zweiten Saisonhälfte verlassen dürfen", so Keitel.

Das zurückliegende freie Wochenende kam aufgrund einiger angeschlagener Akteure gerade recht. Der Trainer berichtet: "Wir haben eine komplette Woche nicht trainiert, damit sich alle mal richtig auskurieren können." Beinahe hätten die Ehrstädter die Pause mit einem Erfolgserlebnis in Angriff nehmen können, sie verloren zuletzt aber denkbar knapp mit 2:3 beim SV Bargen. Keidel sagt: "Das war sehr schade, denn ich habe uns keineswegs schlechter gesehen." Bevor ab Ende Oktober vier Partien in Serie gegen zweite Mannschaften anstehen und die Ehrstädter unter Zugzwang kommen regelmäßig Zählbares einzufahren, warten vor zwei kaum zu lösende Aufgaben gegen den FC Berwangen und beim SV Siegelsbach. "Trotzdem rechnen wir uns gegen Berwangen etwas aus und vielleicht schaffen wir es ja, einen Punkt zu ergattern", so der SV-Coach.