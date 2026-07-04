„Wir sagen: Ruhe bewahren“

– Foto: Franziska Lindhorst

Im FuPa-Teamcheck zieht Franz Roosch in seiner Funktion als sportlicher Leiter der SG Union Klosterfelde II eine ebenso emotionale wie sachliche Bilanz über die abgelaufene Spielzeit in der Landesklasse Nord und gibt einen Ausblick auf den bevorstehenden personellen Umbruch sowie die neuen sportlichen Ziele.

Der Rückblick auf die vergangene Spielzeit fällt überaus positiv aus, auch wenn die Mannschaft zwischenzeitlich eine schwere Phase durchstehen musste. „Wir sind mit der abgelaufenen Saison mehr als zufrieden. Als Aufsteiger sind wir auf Platz 4 gelandet. Gemeinsam haben die Mannschaft und das Trainerteam die Talfahrt aus der Hinrunde überstanden und dann eine starke Rückrunde gespielt“, sagt Franz Roosch gegenüber FuPa. Mit diesem gemeinsamen Kraftakt hat das Team bewiesen, wie viel Charakter und sportliche Qualität in ihm stecken.

Menschliche und sportliche Reife des Kollektivs

Besonders stolz zeigt sich der sportliche Leiter über die Entwicklung des gesamten Kaders, der in den vergangenen Monaten sichtlich zusammengewachsen ist. Dabei steht das Kollektiv absolut im Vordergrund, weshalb bewusste Einzelbeurteilungen unterbleiben. „Die ganze Mannschaft hat sich vom ersten Trainingstag weiterentwickelt, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch im persönlichen, und das hat die Saison gezeigt, wozu diese Truppe fähig ist, wenn jeder an sein Limit geht“, betont der sportliche Leiter den enormen Teamgeist der Mannschaft.

Wechsel auf der Trainerbank und personeller Umbruch

Für die kommende Spielzeit stehen nun tiefgreifende personelle Veränderungen an, die das Gesicht des Teams nachhaltig verändern werden. Auf dem Trainerposten gibt es eine grundlegende Änderung: Paul Jost übernimmt von Franz Roosch das Traineramt. Zugleich begrüßt der Verein Thomas Möschk als neuen Co-Trainer. Auch im Spielerkader gibt es erhebliche Bewegung. Zu den bisher bekannten Abgängen gehören Willi Berg und Luc Dräger, die sich beide Finowfurt anschließen. Zudem verlassen Paul Schüler, Ramon Grüger, William Giegold und Spandan Sharma das Team mit bisher unbekanntem Ziel.

Mit Geduld und Kontinuität in die neue Ära

Angesichts dieser personellen Umstrukturierungen bleibt die Zielsetzung für die anstehende Spielzeit bewusst fokussiert auf Kontinuität und eine ruhige Entwicklung. Es gilt, dem neu zusammengestellten Gefüge die nötige Zeit zu geben, um die neuen Vorgaben umzusetzen. „Wir haben ein neues Trainerteam und Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen. Wir sagen: Ruhe bewahren, dass die neuen Impulse und Abläufe vom Trainerteam kontinuierlich durchgesetzt werden und die Mannschaft sich weiterentwickeln kann“, erklärt Franz Roosch die langfristige Marschroute.

Harte Arbeit im Trainingslager und hochkarätige Testspiele

Um diese neuen Abläufe schnellstmöglich zu verinnerlichen und die sportlichen Grundlagen für das neue Jahr zu schaffen, ist eine intensive Sommer-Vorbereitung geplant. „Wir testen gegen höherklassige Teams wie Preußen Eberswalde und fahren ins Trainingslager nach Zinnowitz, um uns auf die neue Saison einzuschwören“, berichtet der Funktionär über die Höhepunkte des Sommerfahrplans, die auch dem internen Zusammenhalt dienen sollen.

Eine ausgeglichene Liga ohne klaren Meisterschaftsfavoriten

Der Blick auf die zukünftige Konkurrenz verspricht unterdessen ein enges und ausgeglichenes Rennen um die vorderen Tabellenplätze. Einen einsamen Spitzenreiter erwartet der sportliche Leiter keineswegs. „Wir sind noch am Anfang der Transferphase, aber diese Saison wird aus meiner Sicht noch ausgeglichener. Wir werden keinen klaren Favoriten haben. Die üblichen Verdächtigen werden oben mitspielen“, vermutet Franz Roosch und nennt dabei namentlich Schönow, Gartz, TuS und Velten.

Differenzierter Blick auf die neuen Weltmeisterschafts-Regeln

Angesprochen auf die jüngsten Regeländerungen bei der Fußball-WM zeigt sich der Fsportliche Leiter differenziert und wägt die Realisierbarkeit für den Amateursport genau ab. Im Fokus steht dabei „die Regel zum Zeitspiel bei Einwürfen und Auswechslungen“. Roosch gibt hierzu offen zu bedenken: „Es ist schwer, da direkt durchzugreifen. Wir im Amateurfußball haben keine Balljungen, die direkt neue Bälle ins Spiel bringen, und auch bei der WM wurde nicht direkt auf die Uhr geschaut.“ Bei anderen Spielunterbrechungen ist er hingegen deutlich optimistischer: „Bei Auswechslungen sehe ich es positiver, das kann auch im Amateurfußball durchgesetzt werden.“