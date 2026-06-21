"Wir reißen heute unsere Adlerstube ab"

Nach einer packenden Relegation feiern die Sportfreunde Gechingen den lang ersehnten Aufstieg in die Landesliga, Staffel 3. Nach dem großen Erfolg zeigt sich Trainer Jens Kusterer stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Ein Blick auf hochemotionale Feierlichkeiten, die anstehende Reise nach Mallorca, die Veränderungen im Kader sowie das neue sportliche Saisonziel für das kommende Jahr.
Der Sprung in die Landesliga über die Relegation
Der Traum vom Aufstieg ist für die Gechinger Wirklichkeit geworden. Als Vizemeister der Bezirksliga Nordschwarzwald trat das Team in der Relegation an und meisterte diese schwierige Hürde letztlich erfolgreich. Trainer Jens Kusterer äußert sich gegenüber FuPa sichtlich glücklich über diesen Meilenstein, der ohne großen Druck von außen erreicht wurde. „Wir wollten aufsteigen, aber es gab keine Vorgabe vom Verein“, sagt Jens Kusterer gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Wir sind glücklich über Platz 2, der Aufstieg ist die Kirsche auf der Torte.“
Kaderbreite und Mentalität als Schlüssel zum Erfolg
Dass der Aufstieg am Ende glückte, verdankt die Mannschaft vor allem ihren besonderen Tugenden und der Qualität des gesamten Aufgebots in den entscheidenden Momenten des Spiels. „Heute war es ganz klar unsere Breite im Kader. Unsere Wechsel haben uns zusätzlich frischen Wind gebracht und das Spiel auf unsere Seite gedreht“, erklärt Jens Kusterer mit Blick auf die erfolgreiche Partie. Doch es war nicht nur ein einzelner Tag, der den Ausschlag gab, wie der Trainer betont: „In beiden Relegationsspielen war es aber auch von der Mentalität her eine grandiose Leistung der Jungs.“
Die spielerische Klasse als große Teamstärke
Neben dem passenden Siegeswillen und einer starken Mentalität überzeugte die Mannschaft im Verlauf der gesamten Spielzeit vor allem durch ihre fußballerischen Qualitäten auf dem Rasen. Der Trainer sieht hierin eine der ganz großen Stärken seiner eingespielten Elf. „Spielerisch gehören wir zu den besten Mannschaften auf Bezirksliganiveau“, sagt Jens Kusterer über sein Team und fügt hinzu: „Wir haben schnelle und technisch starke Spieler, die gut harmonieren.“
Ausgelassene Feierlichkeiten und die Fahrt nach Mallorca
Nach dem geschafften Coup kannte der Jubel bei allen Beteiligten keine Grenzen mehr, und die Mannschaft leitete umgehend die wohlverdiente Partyphase ein. „Wir reißen heute unsere Adlerstube ab und feiern sicherlich bis tief in die Nacht“, erklärt Jens Kusterer die ersten Pläne der Aufstiegshelden. Damit ist der Feiermarathon aber noch lange nicht beendet: „Am nächsten Wochenende geht's dann noch nach Mallorca für einige.“
Erste Weichenstellungen und Abgänge im Kader
Doch auch in der Stunde des großen Erfolgs läuft im Hintergrund bereits die Arbeit für die Zukunft, da die Kaderplanungen für die neue Spielzeit längst laufen und feststehende personelle Veränderungen mit sich bringen. „Wir verlieren mit Tim Schuldt (Bernhausen), Jose Falcon (Pause) und Ahmet Ileli (FV Calw) drei Spieler“, betont Jens Kusterer. Er schiebt nach: „Neuzugänge gibt es natürlich auch, aber die werden wir erst intern kommunizieren.“
Der Klassenerhalt als oberste Priorität in der neuen Liga
Mit dem Erreichen der Landesliga verändern sich zwangsläufig auch die sportlichen Erwartungen. Wenn man bereits einen Ausblick auf die neue Saison 2026/2027 wagt, bleibt Jens Kusterer trotz aller Euphorie realistisch. „Nach dem Aufstieg ganz klar: Meister werden - nein, natürlich nicht“, scherzt Jens Kusterer zunächst, ehe er das wahre Vorhaben benennt: „Der Klassenerhalt ist das wichtigste Ziel nächstes Jahr.“