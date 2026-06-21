Der Traum vom Aufstieg ist für die Gechinger Wirklichkeit geworden. Als Vizemeister der Bezirksliga Nordschwarzwald trat das Team in der Relegation an und meisterte diese schwierige Hürde letztlich erfolgreich. Trainer Jens Kusterer äußert sich gegenüber FuPa sichtlich glücklich über diesen Meilenstein, der ohne großen Druck von außen erreicht wurde. „Wir wollten aufsteigen, aber es gab keine Vorgabe vom Verein“, sagt Jens Kusterer gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Wir sind glücklich über Platz 2, der Aufstieg ist die Kirsche auf der Torte.“

Dass der Aufstieg am Ende glückte, verdankt die Mannschaft vor allem ihren besonderen Tugenden und der Qualität des gesamten Aufgebots in den entscheidenden Momenten des Spiels. „Heute war es ganz klar unsere Breite im Kader. Unsere Wechsel haben uns zusätzlich frischen Wind gebracht und das Spiel auf unsere Seite gedreht“, erklärt Jens Kusterer mit Blick auf die erfolgreiche Partie. Doch es war nicht nur ein einzelner Tag, der den Ausschlag gab, wie der Trainer betont: „In beiden Relegationsspielen war es aber auch von der Mentalität her eine grandiose Leistung der Jungs.“

Die spielerische Klasse als große Teamstärke

Neben dem passenden Siegeswillen und einer starken Mentalität überzeugte die Mannschaft im Verlauf der gesamten Spielzeit vor allem durch ihre fußballerischen Qualitäten auf dem Rasen. Der Trainer sieht hierin eine der ganz großen Stärken seiner eingespielten Elf. „Spielerisch gehören wir zu den besten Mannschaften auf Bezirksliganiveau“, sagt Jens Kusterer über sein Team und fügt hinzu: „Wir haben schnelle und technisch starke Spieler, die gut harmonieren.“

Ausgelassene Feierlichkeiten und die Fahrt nach Mallorca

Nach dem geschafften Coup kannte der Jubel bei allen Beteiligten keine Grenzen mehr, und die Mannschaft leitete umgehend die wohlverdiente Partyphase ein. „Wir reißen heute unsere Adlerstube ab und feiern sicherlich bis tief in die Nacht“, erklärt Jens Kusterer die ersten Pläne der Aufstiegshelden. Damit ist der Feiermarathon aber noch lange nicht beendet: „Am nächsten Wochenende geht's dann noch nach Mallorca für einige.“