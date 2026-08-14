„Wir rechnen fest mit dem SV Dallgow“

– Foto: Franziska Lindhorst/Verein

Im FuPa-Teamcheck zieht Maximilian Strauß, Trainer der Fortuna Babelsberg II in der Kreisoberliga Havelland, Bilanz nach einer wechselhaften Saison und blickt auf die Vorbereitung sowie die Ziele für die neue Spielzeit. Dabei geht es um mehr Konstanz, die Weiterentwicklung der Mannschaft und mehrere Veränderungen im Kader.

Mit der Saison 2025/2026 ist Maximilian Strauß nicht rundum zufrieden. „Leider fehlte uns die Saison über die Konstanz, und wir konnten uns selten für unseren Aufwand belohnen. Ich denke, wir haben die Saison auf einem Hoch beendet und hoffen, dieses in die neue Saison mitnehmen zu können“, sagt Maximilian Strauß gegenüber FuPa. Der positive Abschluss soll nun als Grundlage für die kommende Spielzeit dienen.

Ein besonderes Wiedersehen in der Vorbereitung

In der Vorbereitung wartet für die Mannschaft ein Duell mit besonderer Note. „Für die Jungs ist es sicherlich immer etwas Besonderes, gegen den ehemaligen Trainer Florian Bitzka mit seiner Truppe aus Bornim zu spielen“, sagt Maximilian Strauß. Die Partie gegen den früheren Coach ist damit eines der besonderen Ereignisse im Vorbereitungsprogramm.

Mehr Verantwortung im Team

Auch innerhalb der Mannschaft erkennt der Trainer eine Entwicklung. „Es gibt mehrere Spieler, die immer mehr Verantwortung übernehmen wollen und dies auch Stück für Stück tun.“ Für Maximilian Strauß ist diese Entwicklung ein wichtiger Bestandteil des Weges, den die Mannschaft weitergehen soll.

Weiterentwicklung als klares Saisonziel

Die Zielsetzung für 2026/2027 ist entsprechend klar formuliert. „Die Weiterentwicklung von Spielern, aber auch als Mannschaft, steht ganz oben, sodass wir mehr Punkte holen als in der letzten Saison“, erklärt Maximilian Strauß. Die individuelle Entwicklung der Spieler soll dabei mit einer besseren Punktausbeute als in der vergangenen Saison verbunden werden.

SV Dallgow als Meisterschaftsfavorit

Bei der Frage nach dem Favoriten auf die Meisterschaft hat Maximilian Strauß einen klaren Kandidaten. „Wir rechnen fest mit dem SV Dallgow. Sie hätten sich letztes Jahr belohnen müssen, haben den Kader zusammengehalten und sicherlich keine Verschlechterungen auf dem Transfermarkt getätigt.“ Der SV Dallgow gehört für ihn damit zu den Mannschaften, die in der neuen Saison um den Titel kämpfen können.

Kai Friedrich Mautsch als Verstärkung

Auch im Kader von Fortuna Babelsberg II gibt es Veränderungen. „Mit Kai Friedrich Mautsch - ehemals 1. Fortuna Babelsberg - konnten wir einen Mittelfeldmotor für uns gewinnen“, sagt Maximilian Strauß. Der Neuzugang soll dem Team in der kommenden Saison zusätzliche Qualität im Mittelfeld geben.

Junge Spieler mit viel Potenzial

„Mit Erblin Luta und Marc Martini kommen zwei junge Spieler mit viel Potenzial vom SV Babelsberg 03 II, welche ich bereits aus der A-Jugend kenne“, erklärt der Trainer. Zusätzlich werden Tobias Kauschmann und Jonas Hildebrandt den Kader verstärken.

Dennis Weber als einziger wirklicher Abgang

Auf der Abgangsseite nennt Maximilian Strauß einen Spieler. „Als einzigen wirklichen Abgang ist Dennis Weber zum FSV Babelsberg 74 III zu nennen.“ Weitere Abgänge wird es nicht geben. Für Fortuna Babelsberg II richtet sich der Blick damit auf eine Saison, in der die Mannschaft vor allem konstanter werden und mehr Punkte sammeln möchte.