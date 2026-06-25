Wir rechnen ab: Wer uns Lügen strafte – und wer nicht 2. Liga, Gruppe 2 von Marco Huber · Heute, 06:35 Uhr · 0 Leser

Viel Grund zur Zuversicht - auch auf der Stäfner Ersatzbank. – Foto: Doris Studer

Es war eine Mischung aus Kaffeesatzlesen, wackerem Orakeln und natürlich vor allem aus fundiertem Regionalfussball-Fachwissen. Doch war unsere FuPa-Prognose zutreffend oder lagen wir völlig neben den Schuhen? Die Zeit ist gekommen, um abzurechnen.

Die Spannung in der 2.-Liga-Gruppe-2 hielt bis zum letzten Spieltag an – zumindest, was den Abstiegskampf und das Rennen um die Vize-Meisterschaft angeht. Am Ende brachte diese Spielzeit vor allem einen souveränen und zugleich doch überraschenden Aufsteiger mit sich. Nächste Saison wird am rechten Zürichseeufer Interregio-Fussball gespielt. Dank dem FC Stäfa.

2. FC Herrliberg – 55 Punkte (getippt 2. / Vorsaison 3.) Zum Schluss holte sich Herrliberg noch den Vizemeistertitel und sicherte uns eine Punktladung. Genau so haben wir das Saisonende für den FCH nämlich erwartet. Es war dies ein netter Abschluss für Trainer Beni Benz, der nach dieser Meisterschaft eine Pause einlegen wird. Auch mit dem neuen Trainer an der Seitenlinie werden die Herrliberger weiterhin in der Spitzengruppe mitspielen und ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Gestatten: Das Tottenham von Winterthur. – Foto: Doris Studer

3. SC Veltheim – 51 Punkte (getippt 1. / Vorsaison 2.) Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und in Bezug auf den SC Veltheim müssen wir konstatieren, dass wir uns einmal mehr geirrt haben. Rückblickend würden wir keinen Groschen mehr auf den Aufstieg des Winterthurer Quartiervereins wetten. Dieser wäre aufgrund der Qualität dieses Kaders längst überfällig, aber irgendwie klappt es einfach nie und das schon seit Jahren. Veltheim droht immer mehr zu einem Verein des Scheiterns zu werden – quasi das Tottenham von Winterthur. Dieses Image muss Veltheim nun schnellstmöglich ablegen. Das trauen wir den Winterthurern aber durchaus zu. 4. FC Glattbrugg – 46 Punkte (getippt 12. / Vorsaison 11.) Da haben wir uns noch deutlich mehr verschätzt wie bei Veltheim. Glattbrugg war eine der positiven Überraschungen dieser Saison. Die Unterländer haben von A bis Z eine starke Saison gespielt und sich hinter dem Spitzentrio eingereiht. Eine reife Leistung. Entsprechend hatte Glattbrugg mit dem prophezeiten Abstiegsplatz etwa gleich viel zu tun wie Italien mit der Fussball-Weltmeisterschaft in Übersee. 5. FC Gossau – 37 Punkte (getippt 5. / Vorsaison 9.) Dafür bescherte uns Gossau eine Punktlandung. Bei den Oberländern ist es nach einer schwachen letzten Saison nun wieder deutlich aufwärts gegangen. Trainer Andreas Häsler (er war auch schon bei uns im Podcast - hier nachhören) hat ganze Arbeit geleistet und die Gossauer wieder in der erweiterten Spitze etabliert. Vielleicht geht es für den FCG nächste Saison dann noch weiter nach vorne.

Aufsteiger Wald gehörte zu den positiven Überraschungen. – Foto: Doris Studer

6. FC Wald – 36 Punkte (getippt 8. / Aufsteiger) Nach dem grossartigen Aufstieg hat sich Wald schnell in der höheren Spielklasse akklimatisiert. Aufgrund der Heimstärke, aber bei weitem nicht nur deshalb, hatten die Walder schon sehr bald mit den hinteren Rängen nichts mehr zu tun. Am Ende können die Oberländer auf eine richtig starke Saison zurückblicken. Die Rückkehr in die 2. Liga ist den Waldern gelungen. Sie sind definitiv eine Bereicherung für diese Liga. Mit unserem Tipp waren wir allerdings noch etwas verhalten und lagen so leicht daneben. 7. FC Wiesendangen – 33 Punkte (getippt 3. / Vorsaison 5.) Die Tatsache, dass der frühere FuPa-Analyst Sokol Maliqi bei «Wisi» sein Trainer-Comeback in der 2. Liga gab, hat uns dazu verleitet, die Wiesendanger deutlich weiter oben zu sehen. Es kam ganz anders. Die Winterthurer mussten gar bis kurz vor dem Saisonende um den Ligaerhalt kämpfen. Am Ende ist es ein Platz im breiten Tabellenmittelfeld geworden und nicht ein Spitzenplatz wie von uns prognostiziert.

Das eine Team ist unabsteigbar (Greifensee), für die Anderen (Beringen) ging es gleich wieder eine Etage tiefer. – Foto: Doris Studer

8. FC Greifensee – 33 Punkte (getippt 6. / Vorsaison 6.) Die «Unabsteigbaren» haben es ein weiteres Mal geschafft, die Klasse zu halten. Unser getippter sechster Schlussrang war ein Quäntchen zu optimistisch. Da haben wir uns aufgrund es Abschneidens der Greifenseer in der Vorsaison etwas verleiten lassen. In der Realität war es eine mehr als durchzogene Spielzeit für den FCG. 9. FC Brüttisellen-Dietlikon – 33 Punkte (getippt 10. / Vorsaison 8.) Wie erwartet war das zweite Jahr nach dem Aufstieg schwieriger. Für den Ligaerhalt hat es gereicht, auch wenn Brüttisellen-Dietlikon bis zum Schluss in den Abstiegskampf involviert war. Da lagen wir mit unserem Tipp nicht ganz so weit weg.