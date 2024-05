„Wir planen für die Landesliga“ - Kirchheim erklärt Abenteuer Bayernliga für beendet

Kirchheim – Acht Punkte Rückstand sind es immer noch auf den Vorletzten VfR Garching, neun Punkte kann der Tabellenletzte auf der Zielgeraden der Saison noch holen: Am Tag der Arbeit sind die Chancen des Kirchheimer SC auf die Abstiegsrelegation nach der verdienten 0:2-Niederlage gegen den TSV Rain auf den Nullpunkt gesunken.

Kirchheims Spielertrainer Steven Toy hatte seine Startelf im Vergleich zum 0:1 gegen den SV Kirchanschöring auf vier Positionen verändert und kündigte kurz vor dem Anpfiff an: „Wir müssen offensiver spielen!“ Und seine Mannschaft begann durchaus forsch: Sebastian Zielke traf zunächst das Außennetz (3.), ehe Rains Keeper Florian Rauh seine Hereingabe abfing (6.) und Andrii Hert strafstoß-verdächtig gefoult wurde (8.).

Die Gäste legten dann aber ihre Zurückhaltung ab, kamen vor allem über ihre linke Angriffsseite immer wieder schnell vors Tor und erarbeiteten sich gegen eine löchrige KSC-Defensive in schöner Regelmäßigkeit ihre Chancen. Ein Freistoß von Benjamin Krist strich über den Kasten (16.), Jannik Schusters erster Versuch aus 14 Metern kullerte an den Posten (23.), dann scheiterte er freistehend unmittelbar vor Ivan Babic am Torwart (26.) und versenkte die Kugel schließlich nach Zuspiel von Michael Senger aus sechs Metern zur Führung (33.). Zuvor hatte Alessandro Cazorla nach einem schnell ausgeführten Freistoß im Strafraum die Kirchheimer Führung verpasst (27.), kurz vor der Pause ließ Etienne Perfetto nach einem Aussetzer im KSC-Mittelfeld das zweite Rainer Tor liegen – Babic war zur Stelle (36.).

Vorne nicht zielstrebig, hinten anfällig: Mit dem 0:1-Pausenrückstand war das Schlusslicht noch gut bedient. „Mittwoch ist Endspiel“, hatte Steven Toy im Vorfeld der Partie betont, doch seine Schützlinge schienen das nicht so recht verstanden zu haben, kamen bei sommerlichen Temperaturen auch nach dem Wechsel nicht in Fahrt: „Gegen ein Bayernliga-Topteam wären wir heute böse untergegangen.“

Topic klärt auf der Linie - und verursacht zwei Minuten später einen Handelfmeter

Luka Topic verhinderte gleich nach Wiederbeginn bei einem 16-Meter-Schuss von Schuster mit einer Rettungstat auf der Linie einen weiteren Gegentreffer (47.), der kurz darauf Realität war: Luka Topic sprang der Ball beim Herauslaufen aus dem Sechzehner an die Hand, und Michael Senger verwandelte den Elfmeter zum 0:2 (49.).

Die Gäste schalteten früh in den Verwaltungsmodus, die Kirchheimer kamen durch Özdemir (54.) und zweimal Cazorla (59./88.) zwar noch zu guten Torchancen, eine echte Schlussoffensive blieb jedoch aus. „Für uns war das alles ein Abenteuer, wir planen für die Landesliga“, sagt Toy: „In dieser Verfassung gewinnen wir keines der restlichen drei Spiele.“ (Guido Verstegen)

Kirchheimer SC - TSV Rain 0:2 (0:1)

Kirchheim: Babic - Prgomet, Topic (62. Lopez Guerena), Milla Nava, Zielke - Mauerer (83. Vollmann), Zabolotnyi (83. Wilms), Schmöller - Özdemir (71. Rädler), Cazorla, Hert (62. Sako)

Tore: 0:1 Schuster (33.), 0:2 Senger (49., Handelfmeter) - Gelb-rot: Prgomet (90.+1) - Schiedsrichter: Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf) - Zuschauer: 160