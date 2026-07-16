– Foto: Robert Stolz

Im FuPa-Teamcheck blickt Janik Grüner, Spielertrainer der SGM Markelsheim/Elpersheim in der Kreisliga B6 Franken, auf den bevorstehenden Umbruch. Nach zahlreichen Abgängen setzt der Verein konsequent auf den eigenen Nachwuchs. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung der jungen Mannschaft und ein gelungener Start in die neue Saison.

Bei der SGM Markelsheim/Elpersheim hat sich in der Sommerpause vieles verändert. Der Verein geht einen neuen Weg und richtet den Blick dabei bewusst auf die Zukunft. Anstatt den Kader mit erfahrenen externen Spielern zu verstärken, soll der eigene Nachwuchs den Kern der Mannschaft bilden.

Diese Aussage beschreibt die Ausgangslage für die kommende Saison deutlich. Elf Spieler verlassen den Verein, externe Verpflichtungen wird es dagegen nicht geben. Stattdessen erhalten die eigenen Nachwuchsspieler die Chance, sich im Aktivenbereich zu beweisen. Für den Verein bedeutet das einen langfristig angelegten Weg, bei dem die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund steht.

„Wir planen einen absoluten Neuanfang, mit elf Abgängen und keinen externen Neuzugang setzen wir absolut auf die Jugendarbeit!“, sagt Janik Grüner gegenüber FuPa.

Vorbereitung soll das neue Team zusammenführen

Entsprechend wichtig wird die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027. Mit einer jungen und neu zusammengestellten Mannschaft geht es zunächst darum, Abläufe einzustudieren und als Einheit zusammenzuwachsen.

Als besonderen Höhepunkt nennt Janik Grüner dabei:

„Das Trainingswochenende.“

Gerade für eine Mannschaft, die sich in dieser Konstellation erst finden muss, bietet ein gemeinsames Trainingswochenende die Möglichkeit, viele Inhalte intensiv zu erarbeiten und gleichzeitig den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe weiter zu stärken.

Julian Hermann hat überzeugt

Obwohl der Fokus der SGM Markelsheim/Elpersheim klar auf dem Kollektiv liegt, hebt Janik Grüner einen Spieler ausdrücklich hervor.

„Julian Hermann! Brutale Entwicklung über letzte Saison.“

Mit diesen Worten würdigt der Spielertrainer die Leistungen von Julian Hermann, der sich im Verlauf der vergangenen Saison nach seiner Einschätzung deutlich weiterentwickelt hat.

Entwicklung wichtiger als Tabellenplätze

Nach dem personellen Umbruch formuliert Janik Grüner die Zielsetzung bewusst zurückhaltend. Tabellenplätze oder Aufstiegsambitionen spielen zunächst keine Rolle. Stattdessen soll sich die neu formierte Mannschaft zunächst in der Liga zurechtfinden.

„Die Mannschaft in der Liga integrieren.“

Nach den zahlreichen Veränderungen wird es für die jungen Spieler darum gehen, sich an den Aktivenfußball und die Anforderungen der Kreisliga B6 Franken zu gewöhnen. Die sportliche Entwicklung der Mannschaft steht dabei klar im Mittelpunkt.

Igersheim geht als Favorit ins Rennen

Geht es um die Meisterschaft, sieht Janik Grüner einen klaren Favoriten.

„1. FC Igersheim, Absteiger der A-Klasse.“

Für den Spielertrainer bringt der Abstieg aus der höheren Spielklasse den 1. FC Igersheim automatisch in die Rolle des Titelanwärters.

Nur Abgänge in der Sommerpause

Auch personell beschreibt Janik Grüner den Sommer in wenigen, aber deutlichen Worten.

„Leider nur Abgänge zu vermelden.“

Diese Aussage unterstreicht noch einmal den eingeschlagenen Weg des Vereins. Während elf Spieler den Verein verlassen, verzichtet die SGM Markelsheim/Elpersheim bewusst auf externe Neuzugänge und setzt stattdessen vollständig auf die eigene Jugend. Damit wird die neue Saison zugleich eine Bewährungsprobe für die vielen jungen Spieler, die künftig Verantwortung übernehmen sollen.

Regel gegen Zeitspiel überzeugt

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft spricht sich Janik Grüner für Maßnahmen aus, die unnötige Verzögerungen im Spiel verhindern.

„Zeitdruck bei Spielunterbrechungen.“

Aus seiner Sicht können solche Regelungen dazu beitragen, das Spiel flüssiger zu gestalten und Zeitspiel konsequenter zu unterbinden.