"Wir pflegen eine ehrliche und offene Zusammenarbeit"

Im FuPa-Teamcheck spricht FSV-Trainer Christian Rauch über eine gezielte Vorbereitung, die Integration junger Talente und klare Saisonziele. Der Klassenerhalt soll in der Landesklasse Nord ohne Zittern frühzeitig gesichert werden.

Gezielte Pause für neuen Schwung Christian Rauch blickt zufrieden auf die Wochen vor dem Saisonstart. „Wir haben bewusst eine lange Sommerpause gewählt, damit sich die Spieler erholen konnten, da die Rückrunde die Spieler körperlich sowie auch mental stark gefordert hat“, erklärt der Trainer des FSV Rot-Weiß Prenzlau. In den Trainingseinheiten wurden taktische Varianten erprobt und gute Ansätze gezeigt, die nun weiter gefestigt werden sollen. Gleichzeitig habe das Testspiel gegen Alt Ruppin verdeutlicht, „woran wir noch arbeiten müssen, um zum Saisonstart bereit zu sein“.

Auch Maarten Stüpmann, der bereits in der gesamten Rückrunde Teil des Teams war, sei nun „voll integriert“. Neuzugang Tobias Sproßmann vom Penkuner SV Rot-Weiß hat laut Rauch „sich sehr gut integriert und macht einen guten Eindruck“.

Rückkehrer und Nachwuchs im Blick Zum Trainingsauftakt konnte Rauch zwei Rückkehrer nach längeren Verletzungspausen begrüßen: Danny Blume und Denny Zabel absolvierten alle Einheiten ohne Probleme. Auch Eric Ziese befindet sich wieder im Aufbautraining. Besonders freut den Coach, dass mehrere A-Junioren den Sprung ins Männertraining wagen. „Bruno und Johannes Turner, Eric Eberl sowie Luca Krohn machen die Vorbereitung mit, um sie zu integrieren und an den Männerbereich heranzuführen.“

Keine weiteren Transfers geplant

Bei der Kaderplanung herrscht Klarheit: Weitere Zugänge wird es nicht geben, ebenso wenig Abgänge. Der Fokus liegt klar darauf, mit der bestehenden Mannschaft zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln.

Qualität zum Saisonende bestätigt

Die Stärke seines Teams sieht Rauch vor allem in den Eindrücken aus der Endphase der vergangenen Spielzeit. „Die Mannschaft hat gerade zum Ende der Rückrunde gezeigt, welche Qualität sie hat“, betont er. Entscheidend seien taktische Disziplin, die Bereitschaft, gegen den Ball zu arbeiten, und das Auftreten als geschlossenes Team. „Wenn wir diese Elemente abrufen und unsere fußballerischen Qualitäten dazukommen, dann sehen wir immer gut aus.“ Ziel sei es, die Konstanz zu steigern und die Leistung der letzten sechs Spiele der Vorsaison als Maßstab zu nehmen.

Klassenerhalt ohne Zittern

Das Saisonziel ist klar formuliert: „Klassenerhalt – und das möglichst ohne bis zum letzten oder vorletzten Spieltag zittern zu müssen“, sagt Rauch. Dabei wolle man sich stets weiterentwickeln und den „gemeinsamen Prenzlauer Weg“ fortsetzen. Eine Verbesserung um mindestens einen Platz im Vergleich zum Vorjahr – also Rang elf – sei das konkrete Ziel.

Ausgeglichene Liga mit vielen Favoriten

Für den Trainer ist die Landesklasse Nord in dieser Saison besonders schwer einzuschätzen. „Die Liga ist sehr ausgeglichen und jede Mannschaft ist in der Lage, jeden Gegner zu schlagen, oftmals ist die Tagesform entscheidend.“ Mehrere Teams hat er dennoch im Blick: Schönow, Strausberg, Sachsenhausen II, Gartz, Joachimsthal und Templin. Auch Klosterfelde II sollte seiner Meinung nach nicht unterschätzt werden.

Kapitän mit Vorbildfunktion

Die Kapitänsbinde trägt erneut Lukas Theel – eine Entscheidung, die für Rauch alternativlos war. „Lukas bringt neben seinen sportlichen Qualitäten auch die menschlichen und persönlichen Qualitäten auf und außerhalb des Platzes mit.“ In den vergangenen drei Jahren habe sich Theel nicht nur sportlich weiterentwickelt, sondern auch in der Führung der Mannschaft und im Umgang mit den Mitspielern. „Wir pflegen eine ehrliche und offene Zusammenarbeit – das ist sehr wichtig für mich als Trainer.“