Nach Platz zwei in der Aufstiegsrunde und dem verpassten Sprung in die Landesliga richtet die SG Mittelbuch/Ringschnait den Blick nach vorne. Ziel ist ein gesicherter Mittelfeldplatz in der Bezirksliga Oberschwaben.

Die vergangene Spielzeit war für die SG Mittelbuch/Ringschnait eine emotionale Achterbahnfahrt. „Kurz nach den verlorenen Entscheidungsspielen hat sich die Saison natürlich als Misserfolg angefühlt“, sagt Jonas Frisch, stellvertretender Spielleiter. „Mit etwas Abstand werten wir die vergangene Saison allerdings doch als großen Erfolg.“

Die aktuelle Sommervorbereitung verlief weitgehend ruhig. „Spielerisch war das sicherlich unser letzter Test gegen Aufheim-Holzschwang“, beschreibt Frisch das aus seiner Sicht einzige herausragende Highlight. „Ansonsten gibt es keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen.“

Zielsetzung: Sicherheit statt Druck

In den beiden vergangenen Jahren spielte die SG oben mit, nun stellt man sich auf eine andere Ausgangslage ein. „Es wird natürlich schwer, die Platzierungen der letzten beiden Jahre zu bestätigen“, so Frisch. Angesichts der starken Konkurrenz sei es sinnvoll, den Blick zu justieren: „Wir peilen diese Saison einen Platz im gesicherten Mittelfeld an.“

Favoritenrolle bei den Absteigern

Ein klarer Meisterschaftsfavorit ist für Frisch schnell gefunden – und er sieht die SG nicht in dieser Rolle. „Eines der Absteiger-Teams, wenn nicht gar alle, werden sicherlich im Titelrennen kräftig mitmischen“, meint er. „Es sind alles Mannschaften mit teils langjähriger Landesligaerfahrung und der Ambition, auch künftig wieder dort zu spielen.“

Veränderungen im Kader

Auch personell hat sich bei der SG Mittelbuch/Ringschnait einiges getan. Neu zum Team stoßen Daniel Rulani vom FC Wacker Biberach, Simon Keller vom FV Biberach/Riß und Patrick Rehm von der SGM Dietmanns/Hauerz. Verlassen haben den Verein hingegen Timo Boscher, der zur SGM Ummendorf/Fischbach wechselte, sowie Thomas Möller, der als Torwarttrainer zum Landesligsiten SV Reinstetten ging.

Darüber hinaus wurde mit Christian Lerner ein neuer Torwarttrainer verpflichtet.

Relegation bleibt Streitthema

Uneinigkeit gibt es beim Thema Relegation. „Da gehen die Meinungen vereinsextern als auch -intern auseinander“, sagt Frisch. „Als potenzieller Absteiger – beibehalten. Als potenzieller Aufsteiger – abschaffen.“ Damit spiegelt er eine Debatte wider, die viele Vereine in der Region beschäftigt.



Zum Saisonstart in der Bezirksliga Oberschwaben empfängt die SGM Mittelbuch/Ringschnait am kommenden Mittwoch um 19 Uhr den SV Steinhausen.



