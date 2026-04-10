„Wir nehmen vor allem die Leistung mit“ – 1:1 als Mutmacher

Die Hausherren erwischten einen guten Start und belohnten sich mit der Führung. Nach einem sehenswert vorgetragenen Angriff war es Kai Völlering, der die Aktion konsequent abschloss und zum 1:0 traf. Ein Treffer, der sinnbildlich für das stand, was sich die Emsländer vorgenommen hatten: mutig nach vorne spielen und dennoch kompakt bleiben.

Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke nutzte Veldhausen seine körperliche Präsenz im Strafraum und erzielte den Ausgleich. Peters verwies insbesondere auf die Wucht des Gegners bei Standardsituationen: „Wir kriegen das 1:1 im Anschluss nach einer Ecke, wo Veldhausen einfach auch präsent ist durch viele groß gewachsene und wuchtige Spieler.“

„Wir sind 1:0 in Führung gegangen durch einen schönen Angriff von unserer Seite, den dann Kai Völlering letztlich abschließt zur Führung von uns“, schilderte Emslages Trainer Oliver Peters nach Abpfiff.

Auch in der Folge blieb die Partie umkämpft. Vor allem Veldhausens Offensivkraft Egbers wurde immer wieder gesucht und eingesetzt. „Gerade in der zweiten Halbzeit wird er natürlich ein paar Mal in Szene gesetzt oder kann sich auch durchsetzen. Nicht ohne Grund steht er ganz vorne an der Torschützenliste“, erklärte Peters. Dennoch verteidigte Emslage über weite Strecken konzentriert und ließ nur wenig Zwingendes zu.

Stabilität als klare Vorgabe

Für den VfL stand nach zuletzt zwei schwächeren Auftritten vor allem eines im Vordergrund: defensive Stabilität. „Wir haben uns vorgenommen, definitiv kompakt zu stehen und ein bisschen Stabilität auch erstmal wieder reinzubekommen. Das ist uns zu großen Teilen eigentlich auch gelungen“, betonte Peters.

Tatsächlich präsentierte sich Emslage deutlich strukturierter als noch in den vergangenen Wochen. Die Abstände stimmten, die Zweikämpfe wurden angenommen, und auch nach vorne setzte die Mannschaft Akzente. „Selber haben wir aber eben auch eigene Angriffe kreiert und auch spielerisch hinbekommen, was zuletzt eben nicht der Fall war“, so der Coach.

Chancen auf den möglichen Siegtreffer gab es auf beiden Seiten. Peters ordnete das Resultat daher realistisch ein: „Hier und da hätte es bestimmt auch Chancen gegeben, das Spiel nochmal zu unseren Seiten zu ziehen, das Gleiche gilt aber auch für Veldhausen. Also von daher ist das Unentschieden gerecht.“

Wichtiger Schritt trotz Tabellenlage

In der Tabelle der Bezirksliga Weser-Ems 3 bleibt der VfL Emslage zwar mit neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, doch der Punktgewinn gegen den (nun) Tabellenelften aus Veldhausen könnte sich als wichtiger Schritt erweisen. Für Peters steht weniger die nackte Ausbeute als vielmehr die Entwicklung im Vordergrund: „Wir nehmen den Punkt mit und wir nehmen auch vor allem einfach die Leistung mit, sowohl defensiv als auch offensiv, dass wir da auch zufrieden sind und darauf aufbauen können.“

Am kommenden Sonntag wartet mit der SG Freren die nächste anspruchsvolle Aufgabe. „Das wird nochmal eine andere Hausnummer. Aber da gehen wir auch erstmal mit 0:0 ins Spiel und schauen, was geht“, blickte Peters voraus.

Das Remis gegen Veldhausen liefert dem Schlusslicht zumindest eine Grundlage: mehr Stabilität, mehr Struktur und das Gefühl, in dieser Liga weiterhin konkurrenzfähig zu sein.