"Wir nehmen Linz ein"

– Foto: Kevin Kieweg

Die Saison ist beendet, und die Sensation ist perfekt: Der ASV Botnang schafft als Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die Landesliga. Mit 62 Punkten sicherte sich die Mannschaft knapp vor dem TSV Jahn Büsnau den Titel in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Trainer Alexander Schweizer blickt auf die emotionalen Feierlichkeiten, den unbändigen Zusammenhalt seines Teams und die anstehenden Pläne für die neue Spielklasse.

Es ist ein Erfolg, der Seltenheitswert besitzt. Nach 30 absolvierten Partien steht der ASV Botnang mit einer Bilanz von 19 Siegen, 5 Unentschieden und 6 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 85:52 an der Tabellenspitze. Mit insgesamt 62 Punkten verwies das Team den härtesten Verfolger, den TSV Jahn Büsnau (59 Punkte, 18-5-7 Siege/Remis/Niederlagen, 95:60 Tore), auf den zweiten Rang. Damit gelingt dem Neuling aus der Kreisliga A das bemerkenswerte Kunststück, direkt in die Landesliga durchzumarschieren.

Ein emotionaler Party-Marathon im Autokorso

Der Titelgewinn löste eine Welle der Begeisterung und lang anhaltende Feierlichkeiten aus, die erst am heutigen Montag ihr Ende fanden. Ein besonderer Dank des Trainers gilt dabei den Sportkollegen eines Konkurrenten. „Wir haben gefeiert. Ein herzliches Dankeschön geht da zuerst an die Sportsmänner aus Deckenpfronn, die uns bei ihnen im Wohnzimmer feiern lassen haben“, bilanziert Alexander Schweizer gegenüber FuPa glücklich.

Die Euphorie schwappte schnell in die Heimat über, wo die Meistermannschaft lautstark auf sich aufmerksam machte: „Ein kleines Sorry an die Botnanger Einwohner, die jetzt alle wissen, dass wir in die Landesliga hochgehen dank eines super langen Autokorsos. Und dann ging es bis in den heutigen Montag hinein mit der Feierei.“

Die schrittweise Anpassung der sportlichen Erwartungen

Dabei war dieser Durchmarsch zu Beginn der Spielzeit keineswegs absehbar. Das ursprüngliche Saisonziel war überaus bescheiden gewählt, wie Trainer Alexander Schweizer rückblickend erklärt: „Unser Saisonziel war es, sich in der Liga als Aufsteiger zu etablieren – auf gut Deutsch: der Nichtabstieg. Das wurde dann angepasst auf einen einstelligen Tabellenplatz und dann auf die Top 5 – am Ende haben die Jungs das Ziel bestimmt durch absolute Leistung und Willen.“ Es war eine kontinuierliche Entwicklung, die durch den unbändigen Einsatz der Spieler getragen wurde.

Das Erfolgsgeheimnis der geschlossenen Mannschaft

Auf die Frage, was letztlich den Ausschlag für den Titelgewinn gegeben habe, verweist der Coach nicht auf die individuelle Klasse einzelner Akteure, sondern auf das Team. „Wir waren nicht die beste Mannschaft der Liga, aber die geschlossenste. Die Jungs haben sich immer supportet, haben immer an die jeweiligen Ziele geglaubt und unfassbar hart dafür gearbeitet. Am Ende ist es eine Kombination aus Zusammenhalt und harter Arbeit“, betont Alexander Schweizer stolz.

Die bunte Mischung des Botnanger Kaders

Dieser ausgeprägte Teamgeist formte sich aus einer Mischung verschiedener Spielertypen, die perfekt miteinander harmonieren. Der Trainer beschreibt die unterschiedlichen Facetten seiner Mannschaft detailliert: „Wir haben einen bunten Haufen. Jungs, die stundenlang Fußballtennis zocken können, Jungs, die eine Stunde vor dem Training in den Kraftraum gehen, und Jungs, die den Blick für das Ganze nicht verlieren – unsere Stärke ist es, das alles zu vereinen.“

Die geplante Meisterreise nach Österreich

Belohnt wird die historische Saison nun mit einer gemeinsamen Reise, auf die sich die gesamte Mannschaft bereits freut. „Wir fahren nach Linz, besser gesagt, wir nehmen Linz ein. Wir fahren mit 36 Jungs nach Österreich. Wie gesagt, wir sind ein bunter Haufen, da ist für alle was dabei“, kündigt Alexander Schweizer voller Vorfreude an. Terminlich ist die Reise für das Wochenende vom 26. bis 28. Juni angesetzt – direkt nach der Relegation der zweiten Mannschaft des Vereins.