"Wir nehmen Linz ein"

Die Saison ist beendet, und die Sensation ist perfekt: Der ASV Botnang schafft als Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die Landesliga. Mit 62 Punkten sicherte sich die Mannschaft knapp vor dem TSV Jahn Büsnau den Titel in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Trainer Alexander Schweizer blickt auf die emotionalen Feierlichkeiten, den unbändigen Zusammenhalt seines Teams und die anstehenden Pläne für die neue Spielklasse.
Der triumphale Abschluss einer historischen Saison
Es ist ein Erfolg, der Seltenheitswert besitzt. Nach 30 absolvierten Partien steht der ASV Botnang mit einer Bilanz von 19 Siegen, 5 Unentschieden und 6 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 85:52 an der Tabellenspitze. Mit insgesamt 62 Punkten verwies das Team den härtesten Verfolger, den TSV Jahn Büsnau (59 Punkte, 18-5-7 Siege/Remis/Niederlagen, 95:60 Tore), auf den zweiten Rang. Damit gelingt dem Neuling aus der Kreisliga A das bemerkenswerte Kunststück, direkt in die Landesliga durchzumarschieren.
Ein emotionaler Party-Marathon im Autokorso
Der Titelgewinn löste eine Welle der Begeisterung und lang anhaltende Feierlichkeiten aus, die erst am heutigen Montag ihr Ende fanden. Ein besonderer Dank des Trainers gilt dabei den Sportkollegen eines Konkurrenten. „Wir haben gefeiert. Ein herzliches Dankeschön geht da zuerst an die Sportsmänner aus Deckenpfronn, die uns bei ihnen im Wohnzimmer feiern lassen haben“, bilanziert Alexander Schweizer gegenüber FuPa glücklich.
Die Euphorie schwappte schnell in die Heimat über, wo die Meistermannschaft lautstark auf sich aufmerksam machte: „Ein kleines Sorry an die Botnanger Einwohner, die jetzt alle wissen, dass wir in die Landesliga hochgehen dank eines super langen Autokorsos. Und dann ging es bis in den heutigen Montag hinein mit der Feierei.“
Die schrittweise Anpassung der sportlichen Erwartungen
Dabei war dieser Durchmarsch zu Beginn der Spielzeit keineswegs absehbar. Das ursprüngliche Saisonziel war überaus bescheiden gewählt, wie Trainer Alexander Schweizer rückblickend erklärt: „Unser Saisonziel war es, sich in der Liga als Aufsteiger zu etablieren – auf gut Deutsch: der Nichtabstieg. Das wurde dann angepasst auf einen einstelligen Tabellenplatz und dann auf die Top 5 – am Ende haben die Jungs das Ziel bestimmt durch absolute Leistung und Willen.“ Es war eine kontinuierliche Entwicklung, die durch den unbändigen Einsatz der Spieler getragen wurde.
Das Erfolgsgeheimnis der geschlossenen Mannschaft
Auf die Frage, was letztlich den Ausschlag für den Titelgewinn gegeben habe, verweist der Coach nicht auf die individuelle Klasse einzelner Akteure, sondern auf das Team. „Wir waren nicht die beste Mannschaft der Liga, aber die geschlossenste. Die Jungs haben sich immer supportet, haben immer an die jeweiligen Ziele geglaubt und unfassbar hart dafür gearbeitet. Am Ende ist es eine Kombination aus Zusammenhalt und harter Arbeit“, betont Alexander Schweizer stolz.
Die bunte Mischung des Botnanger Kaders
Dieser ausgeprägte Teamgeist formte sich aus einer Mischung verschiedener Spielertypen, die perfekt miteinander harmonieren. Der Trainer beschreibt die unterschiedlichen Facetten seiner Mannschaft detailliert: „Wir haben einen bunten Haufen. Jungs, die stundenlang Fußballtennis zocken können, Jungs, die eine Stunde vor dem Training in den Kraftraum gehen, und Jungs, die den Blick für das Ganze nicht verlieren – unsere Stärke ist es, das alles zu vereinen.“
Die geplante Meisterreise nach Österreich
Belohnt wird die historische Saison nun mit einer gemeinsamen Reise, auf die sich die gesamte Mannschaft bereits freut. „Wir fahren nach Linz, besser gesagt, wir nehmen Linz ein. Wir fahren mit 36 Jungs nach Österreich. Wie gesagt, wir sind ein bunter Haufen, da ist für alle was dabei“, kündigt Alexander Schweizer voller Vorfreude an. Terminlich ist die Reise für das Wochenende vom 26. bis 28. Juni angesetzt – direkt nach der Relegation der zweiten Mannschaft des Vereins.
Die historische Bedeutung des Aufstiegsrechts
Zweifel daran, ob der Verein das Recht zum Aufstieg in die Landesliga überhaupt wahrnehmen wird, lässt der Trainer gar nicht erst aufkommen. Für ihn ist dieser Schritt eine Verpflichtung gegenüber der erbrachten Leistung: „Aber selbstverständlich. Und auch ernst nehmen. Als dritte Mannschaft überhaupt den Durchmarsch aus der Kreisliga A in die Landesliga zu schaffen, ohne den Aufstieg anzunehmen, wäre fatal.“
Die laufenden Planungen für die neue Spielklasse
Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für das Abenteuer in der Landesliga bereits auf Hochtouren, auch wenn konkrete Personalien vorerst noch unter Verschluss gehalten werden. „Ja, wir sind mitten in den Kaderplanungen. Wir werden uns auf jeder Position verstärken, genaue Namen veröffentlichen wir die kommenden Tage“, gibt Alexander Schweizer einen Einblick in den aktuellen Stand.
Mit Hunger und Demut in das neue Spieljahr
Für die anstehende Saison 2026/2027 gibt sich der Aufstiegstrainer realistisch, aber kämpferisch. Große Töne werden in Botnang nicht gespuckt, stattdessen setzt man auf die bewährten Tugenden: „Ziele sind immer leicht gesteckt, wenn du in so eine Liga kommst – wir wollen drin bleiben, sind hungrig und wollen möglichst viele lange ärgern. Was am Ende rauskommt, werden wir sehen.“