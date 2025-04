Olchings Trainer Felix Mayer. – Foto: Thomas Benedikt

„Wir nehmen es, wie es ist“ – Olchinger Mammutprogramm beginnt mit Spiel in Kempten Vier Spiele in zehn Tagen Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest SC Olching FC Kempten

Kaum Zeit zum Durchschnaufen hat der SC Olching in den kommenden Tagen. Trotzdem sollen in Kempten weitere Punkte für den Klassenerhalt her.

Heute, 14:00 Uhr FC Kempten FC Kempten SC Olching SC Olching 1 1 Abpfiff Olching – Ein Mammutprogramm haben die Fußballer des SC Olching vor der Brust: Vier Spiele stehen in nur zehn Tagen auf dem Programm. Den Auftakt macht am Samstag, 14 Uhr, der Auswärtsauftritt beim FC Kempten. Es folgt am Dienstagabend das Sparkassencup-Halbfinale gegen den SC Oberweikertshofen bevor dann am langen Osterwochenende die Partie gegen den FSV Pfaffenhofen (Samstag) und das Nachholspiel beim VfL Kaufering (Montag) anstehen.