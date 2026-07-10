„Wir nehmen die neue Herausforderung an“

– Foto: Josef Limmer

Im FuPa-Teamcheck zieht Vasco Luis Carreira Monteiro, Trainer des TSV Rohr II, ein positives Fazit zur Saison des TSV Rohr II in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen. Der Aufstieg über die Relegation sorgte für einen emotionalen Abschluss einer erfolgreichen Spielzeit. Nun richtet sich der Blick auf die neue Liga, in der der Klassenerhalt das klare Ziel ist.

Die Saison 2025/2026 endete für den TSV Rohr II mit einem Höhepunkt. Der Aufstieg über die Relegation machte die Spielzeit zu einem Erfolg und sorgte für große Freude im gesamten Verein. Besonders die Unterstützung der Fans bleibt Vasco Luis Carreira Monteiro in Erinnerung.

Der Trainer sieht im Aufstieg einen verdienten Lohn für die gesamte Mannschaft und das Umfeld. Gleichzeitig erwartet er, dass seine Mannschaft in der neuen Liga mit einer anderen Ausgangsposition in jede Partie gehen wird.

„Ich denke, mit dem Aufstieg in die Kreisliga A2 über die Relegation kann man durchaus positiv auf die vergangene Saison zurückblicken. Zwar war das Ziel die Mannschaft, aber durch so ein Highlight am Ende in der Relegation und den verbundenen Aufstieg hat man noch einen richtig schönen Abschluss gehabt. Insbesondere haben das unsere Fans, die immer sehr zahlreich zu unseren Spielen anwesend waren und eine große Unterstützung waren, verdient und dafür noch einmal ein großes Dankeschön vom gesamten Team. Was es zu verbessern gibt? Ich denke, die Einstellung gegen Underdogs, als man schon vor dem Spiel der Sieger war. Aber das wird in der nächsten Saison ja nicht mehr vorkommen. Ich denke, da sind wir in jedem Spiel der Underdog“, sagt Vasco Luis Carreira Monteiro gegenüber FuPa.

Gemeinsame Erlebnisse stärken den Zusammenhalt

In der Vorbereitung stehen nicht nur Trainingseinheiten auf dem Programm. Tradition und gemeinsame Erlebnisse sollen ebenfalls ihren Beitrag leisten.

„Wie jedes Jahr die jährliche gemeinsame Ausfahrt zum Schützenfest nach Biberach sowie, dass einige Spieler den Aufstieg auf Mallorca gefeiert haben.“

Solche gemeinsamen Aktivitäten sollen den Teamgeist weiter fördern und die Mannschaft enger zusammenbringen.

Der Erfolg gehört der gesamten Mannschaft

Einzelne Spieler möchte Vasco Luis Carreira Monteiro bewusst nicht herausheben. Für ihn war der Aufstieg ausschließlich das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

„Beim Doppelpass müsste ich zwar wegen meiner Aussage etwas ins Phrasenschwein werfen, aber in erster Linie ist es eine Teamleistung gewesen und wurde so auch vermittelt. Wir konnten aufgrund von Verletzungen viele Ausfälle gleichwertig kompensieren und jeder Spieler im Kader, sei es durch Trainingsbeteiligung, Spieleinsätze, Vorlagen, Tore, gewonnene Zweikämpfe oder Paraden, hat einen riesigen Anteil am Erfolg des Teams. Deshalb wäre es unfair, Einzelne hervorzuheben.“

Gerade die Fähigkeit, Ausfälle zu kompensieren und den Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, war aus seiner Sicht ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Klassenerhalt als realistisches Ziel

Mit dem Aufstieg wächst auch die Herausforderung. Der Trainer formuliert die Zielsetzung deshalb bewusst bildhaft.

„Klare Aussage: Wir nehmen die neue Herausforderung an und sehen es als Pokalwettbewerb, bei dem es gilt, mindestens 10 von 30 Runden weiterzukommen. Bedeutet dann, mit 30 Punkten hätten wir den Grundstein gelegt für den Klassenerhalt. Alles andere wäre als Aufsteiger zu hoch gegriffen.“

Für den TSV Rohr II steht damit der Klassenerhalt klar im Mittelpunkt.

Titelanwärter steht für ihn fest

Im Rennen um die Meisterschaft sieht Vasco Luis Carreira Monteiro einen klaren Favoriten.

„Ganz klar Türkspor Stuttgart, die einfach aus technisch starken Spielern und viel Erfahrung bestehen und dieses Jahr nicht das Glück hatten.“

Für ihn bringt Türkspor Stuttgart die besten Voraussetzungen mit, um in der kommenden Saison ganz vorne mitzuspielen.

Mehrere schmerzhafte Abgänge

Der Aufsteiger muss in der Sommerpause einige personelle Veränderungen verkraften. Torhüter Henri Dieterle verlässt den Verein aufgrund eines Umzugs nach Pforzheim. Kapitän Johnny Kloß beendet wegen mehrerer Verletzungen seine aktive Laufbahn. Jakob Weidenbach rückt vereinsintern in die erste Mannschaft auf. Paul Lorenz wechselt nach Herrenberg, um mehr Spielpraxis zu erhalten, während Daniel Litterst beruflich nach München zieht und deshalb nicht mehr vollständig zur Verfügung stehen wird.

„Leider verlassen uns einige Spieler. Henri Dieterle, unsere klare Nummer eins, wechselt leider aufgrund eines Umzugs nach Pforzheim. Unser Kapitän Johnny Kloß hängt im jungen Alter seine Schuhe an den Nagel aufgrund mehrerer Verletzungen. Jakob Weidenbach wechselt vereinsintern zu unserer ersten Mannschaft, um etwas Siegermentalität ins Team zu bringen. Paul Lorenz wechselt nach Herrenberg, um mehr Spielpraxis zu erlangen. Daniel Litterst zieht es beruflich nach München und wird uns leider auch nicht mehr voll zur Verfügung stehen.“

Auf der Zugangsseite hofft der Verein noch auf Verstärkungen.

„Zugänge: Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen noch von unserem tollen Team überzeugen können. Ansonsten hoffen wir, einige Reservisten zu reaktivieren. Dazu haben wir letzte Saison einige junge Spieler dazugewonnen, die nun den nächsten Schritt machen müssen und mehr Verantwortung übernehmen sollen.“

Neben möglichen Neuzugängen setzt der Trainer damit vor allem auf die Entwicklung junger Spieler aus den eigenen Reihen.

Keine zusätzlichen Regeländerungen gewünscht

Bei den Regeländerungen der Fußball-Weltmeisterschaft sieht Vasco Luis Carreira Monteiro keinen Anpassungsbedarf für den Amateurfußball.

„Keine, da im Amateurfußball die technischen Hilfsmittel fehlen.“