„Wir nehmen die Herausforderung an“: Palzing empfängt die Mannschaft der Stunde

Der SV Ampertal Palzing will mit einem Sieg gegen Finsing das Titelrennen spannend halten. Doch der FC kommt mit reichlich Rückenwind.

Kann Spitzenreiter FC Finsing nach seinem sensationellen 6:0-Kantersieg gegen Konkurrent FCA Unterbruck auf seinem Weg Richtung Meisterschaft noch gestoppt werden? Jetzt sind die Verfolger gefragt, das Aufstiegsrennen in der Kreisliga 2 weiter spannend zu halten. Der SVA Palzing (4.) empfängt am Donnerstag um 19.30 Uhr die Mannschaft der Stunde aus Finsing und könnte sich mit einem Erfolg wieder Hoffnungen zumindest auf den Relegationsplatz machen.

Die Ampertaler sind vor dem Heimspiel gegen den Ligaprimus jedenfalls gewarnt. „Finsing kommt mit breiter Brust und hat mit Rückkehrer Christian Rickhoff nochmals an Qualität gewonnen“, sagt SVA-Trainer Enes Mehmedovic. „Sie verfügen über einen starken Kader, sind gut eingespielt und physisch präsent – also ein Gegner, der jede Nachlässigkeit gnadenlos bestraft.“

Die Rollen vor dem Topspiel sind klar verteilt. Nach dem phänomenalen Auftritt gegen Unterbruck geht Finsing als Favorit in die Partie. „Aber die Meisterschaft ist längst noch nicht entschieden“, blickt FCF-Trainer Thomas Bonnet den nächsten schwierigen Aufgaben realistisch entgegen. Der Respekt vor den Palzingern ist nicht zu überhören. Andererseits: Treten die Finsinger weiterhin so stark auf wie gegen Unterbruck – wer soll den Höhenflug beenden?

Genau solche Nachlässigkeiten erlaubten sich die Palzinger zuletzt immer wieder – und die kosteten ihnen am Samstag gegen Lengdorf den Sieg. „Wenn wir uns erneut solche Fehler leisten, wird es extrem schwer, was Zählbares mitzunehmen“, betont Mehmedovic, der sein Team auch deshalb in der klaren Außenseiterrolle sieht, da nach wie vor wichtige Spieler nicht einsatzbereit sind.

Die Palzinger Kicker haben sich über das 3:3 gegen Lengdorf schon geärgert. Denn mit einem Dreier wären sie wieder dicht am zweiten Tabellenplatz drangewesen. Also heißt die Devise für Mehmedovic: „Wir wollen im eigenen Stadion mutig auftreten und alles reinwerfen. Es wird eine große Herausforderung für uns. Aber wir nehmen sie an.“