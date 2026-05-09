„Wir nehmen die Favoritenrolle an“

Der Unterschied in der Tabelle ist deutlich. SG Bergdörfer rangiert mit 32 Punkten auf Platz zehn und hat sich nach zuletzt drei Niederlagen in Folge mit dem 6:0 gegen 1. SC Göttingen 05 II eindrucksvoll zurückgemeldet. VfR Dostluk Osterode steht dagegen mit lediglich sieben Punkten am Tabellenende und ist bereits abgestiegen. Auch der jüngste Auftritt bei TuSpo Petershütte offenbarte erneut die Probleme der Gastgeber, die trotz zweier eigener Treffer mit 2:6 unterlagen.

Entsprechend selbstbewusst geht Fabio Fröchtenicht die Partie an, ohne den Gegner zu unterschätzen. „Wir sind in der Favoritenrolle und nehmen diese auch an“, sagt der Trainer der SG Bergdörfer. Gleichzeitig mahnt er zur Seriosität: „Dabei werden wir den Gegner nicht unterschätzen, wollen aber gleichzeitig selbstbewusst auftreten.“

Fröchtenicht setzt dabei auf die gleiche Einstellung aus dem letzten Spiel „Entscheidend wird sein, von Anfang an mit der gleichen Energie wie in der letzten Woche zu agieren.“ Doch der Start alleine wird nicht reichen: „Noch wichtiger ist, dass wir unser Spiel über die gesamte Zeit fokussiert durchziehen.“

Für VfR Dostluk Osterode geht es trotz des feststehenden Abstiegs darum, sich gegen ihren Gegner ordentlich zu präsentieren.

Die Rollen vor dem Duell sind damit klar verteilt. Doch gerade deshalb richtet sich der Fokus der Gäste vor allem auf die eigene Leistung. SG Bergdörfer will den Schwung aus dem Kantersieg konservieren und den nächsten Schritt in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld machen, mit derselben Energie, die zuletzt bereits den Unterschied ausmachte.