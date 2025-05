"Wir nehmen die Aufgabe maximal ernst"

Tabellarisch trifft der Tabellenletzte auf den Vierten, doch zuletzt blieben die Freien Turner drei mal in Serie ohne Dreier. Das Hinspiel konnte FT Braunschweig knapp mit 2:1 gewinnen und zeigte, dass der Aufsteiger aus Salzgitter nicht chancenlos ist. "Das Hinspiel war eng, weshalb wir sehr gewarnt sind. Wir nehmen die Aufgabe sehr ernst und müssen das Spiel mit der richtigen Einstellung angehen." so Gian Luca Renner, Co-Trainer der Gäste.

In der Rückrunde sind die Braunschweiger noch nicht all zu gut in Form und man belegt nur den elften Platz. Zwar stellt man die beste Offensive der Rückrunde und die zweitbeste Offensive der gesamten Saison, doch in der Rückrunde kassierte das Team von Willi Feer schon 24 Gegentore. Die drittschlechteste Defensivreihe der Rückrunde. "Wir wollen unsere spielerische Überlegenheit noch mehr in Tore umwandeln, dennoch unsere Defensive nicht vernachlässigen." so der Matchplan von Renner und seinem Team.

Ein großes Augenmerk wird man beim Tabellenvierten dabei auf die schnellen Offensivspieler des Aufsteigers legen. Für Salzgitter rennt so langsam die Zeit davon und nach fünf Niederlagen in Serie sollte man wieder gewinnen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu währen. Anpfiff ist um 15.00 Uhr am kommenden Sonntag.