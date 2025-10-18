„Wir nehmen die Aufgabe gerne an“

„Wilsche hat gerade einen Lauf und wird mit breiter Brust zu uns kommen – aber wir auch“, sagt Giuseppe Millemaci, Trainer des WSV Wendschott. Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende sei die Last etwas von der Mannschaft gefallen, betont Millemaci. „Wir werden das Spiel konzentriert angehen, die Zweikämpfe annehmen und versuchen, unser Spiel aufzuziehen.“

Der Wendschotter Coach sieht die Partie als Chance, die jüngste positive Entwicklung fortzusetzen. „Wir wollen ein paar gute Aktionen starten, gegebenenfalls ein frühes Tor erzielen und dann den Ball laufen lassen. Wir wollen das Spiel machen und Wilsche nicht entfalten lassen.“

Trotz der schwierigen Ausgangslage bleibt Millemaci optimistisch: „Es ist nicht einfach, aber es ist eine Aufgabe, die wir sehr gerne annehmen. Wir wollen den ersten Dreier zu Hause holen und auf unserer kleinen Erfolgsspur bleiben.“

Ein Sieg könnte für Wendschott den dringend benötigten Schub geben, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren, während Wilsche den Aufwärtstrend fortsetzen möchte, um sich weiter im oberen Tabellendrittel zu etablieren.