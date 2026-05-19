„Wir nehmen den Punkt gerne mit“

Über weite Strecken entwickelte sich eine Begegnung, in der sich die Spielanteile klar verteilten, die Torchancen aber zunächst nicht. „Grundsätzlich war es ein ausgeglichenes Spiel mit sicherlich Feldvorteilen für Lupo, mehr Ballbesitz für Lupo, aber über die 90 Minuten betrachtet hatten wir die klareren Chancen. Die erste Halbzeit konnte in beide Richtungen kippen. Wir hatten ein paar Abschlüsse, die hatten ein paar Abschlüsse, aber nichts richtig Zwingendes.“

Entsprechend ging die Partie ohne Treffer in die Pause. Erst kurz nach Wiederbeginn bekam die Begegnung eine klarere Richtung. In der 51. Minute nutzte Wahrenholz einen gelungenen Pressing-Moment zur Führung. Marlon Hanse traf zum 1:0 und schloss eine Situation ab, die Neumann im Nachhinein detailliert beschrieb: „Wir gehen dann durch einen super Pressing-Moment in Führung. Marlon Hanse legt zunächst auf Patrick Schön ab, der setzt sich im Eins-gegen-eins gegen den letzten Verteidiger durch und legt dann noch einmal rüber auf Marlon, der nur noch einschieben musste.“

Die Führung veränderte den Charakter der Partie spürbar. Während Wahrenholz zunehmend in die Defensive gedrängt wurde, erhöhte Lupo II den Druck. Die Gastgeber liefen früher an, attackierten höher und zwangen die Gäste immer stärker in die eigene Hälfte.

Hinzu kamen personelle Veränderungen beim VfL, die nach Aussage des Trainers Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf hatten. „Anschließend hat Lupo extrem Druck gemacht, ist früh angelaufen und hat hohes Pressing gespielt. Wir haben nicht mehr für Entlastung sorgen können. Wir mussten dann Marcell Meyer und Patrick Schön auswechseln. Das waren die erfahrensten Spieler von uns und wir haben frisches Blut gebracht. Da haben wir es nicht mehr geschafft, für Entlastung zu sorgen.“

Die Konsequenz daraus war eine lange Druckphase der Wolfsburger. Schließlich kam Lupo Martini II in der 78. Minute zum Ausgleich, als Giovanni-Massimiliano Schettino zum 1:1 traf. Vorausgegangen war ein Strafstoß, dessen Berechtigung Neumann nicht infrage stellte: „Dann gibt es einen Elfmeter für Lupo, der auch definitiv einer war in meinen Augen. Dementsprechend kommen sie in dieser Phase auch absolut verdient zum Ausgleich.“

Dennoch blieb die Partie auch danach offen. Trotz der langen Druckphase der Gastgeber boten sich den Gästen in der Schlussphase noch zwei große Möglichkeiten, die Partie erneut auf ihre Seite zu ziehen. „Anschließend haben wir noch einmal ein bisschen umgestellt in der Spitze. Wir hatten dann noch zwei hundertprozentige Chancen. Zweimal Marlon Hanse, der aktuell leider vom Abschlusspech verfolgt ist. Die kann er definitiv machen, wenn nicht sogar müssen.“

Am Ende blieb es beim Remis, das tabellarisch keine größeren Verschiebungen auslöste. Lupo II liegt mit nun 49 Punkten weiter im Bereich der oberen Tabellenhälfte, Wahrenholz folgt mit 46 Zählern auf Rang sechs.

Gerade deshalb ordnete Neumann den Punktgewinn auch in einem größeren Zusammenhang ein: „Am Ende des Tages ist es ein 1:1 mit dem Thema dünner Kader und Ende der Saison. Es geht eigentlich um nichts mehr, Motivation ist schwierig. Von daher nehmen wir den Punkt gerne mit. Wir sind jetzt sechs Spiele in Folge ungeschlagen. Von meiner Seite aus bin ich absolut zufrieden mit Leistung und Ergebnis.“

Für Lupo II geht es bereits am Freitag beim SV Reislingen-Neuhaus weiter. Wahrenholz empfängt Ende Mai den FC Brome.