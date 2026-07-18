Die Sommerpause ist im vollen Gange, die Teams schwitzen in den ersten harten Trainingseinheiten und neue Spieler streifen sich bei den Tests das erste mal ihr neues Trikot über. Perfekte Gelegenheit um einen Check-Up bei den Teams aus der Region zu machen. Wir von FuPa haben den Vereinen ein paar Fragen zur vergangenen und kommenden Saison gestellt. Toni Renelli, Trainer vom TSV Ehmen hat sich die Zeit genommen unsere Fragen zu beantworten.

Renelli: Nicht zufrieden, da wir keine Konstanz rein bekommen haben und die guten Leistungen der Hinrunde nicht bestätigen konnten.

1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Renelli: Am 3. Juli haben wir begonnen und der Fokus liegt darauf, uns als Team wieder zu finden, da wir uns in einem Umbruch befinden. Die Highlights der Vorbereitung sind der Kühl-Cup und die erste Pokalrunde gegen SV Gifhorn, die wir als Mitfavoriten um den Aufstieg einschätzen

2. Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

3. Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Renelli: Ja, wir mussten unseren Kader extrem verjüngen, was uns auch mit einigen Talenten gelungen ist. Den Abgang unseres Torjägers (Marco Raue) mussten wir dazu verkraften.

4. Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Renelli: Unser junges Team zu formen und zu entwickeln und für das ein oder andere Highlight zu sorgen

5. Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

Renelli: Auf einige Derbys und hochklassige Spiele… Jedes Spiel ist für uns wichtig , um besser zu werden.

Für mehr Updates vom TSV Ehmen: https://www.instagram.com/tsvehmen1herren/