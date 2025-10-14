„Wir mussten erst leiden, bevor wir die Punkte holen konnten“

Mit einer überzeugenden zweiten Halbzeit hat USI Lupo Martini Wolfsburg II in der Bezirksliga Braunschweig 1 ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den VfB Fallersleben II siegte die Mannschaft von Trainer Junior Laubach mit 7:2 (1:1) und fand damit eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurück.

„Wir haben die letzten beiden Auswärtsspiele verloren“, erklärte Laubach nach dem Spiel. „Ich habe mit den Jungs gesprochen, dass wir als Mannschaft erst mal leiden müssen, bevor wir die Punkte holen können.“ Seine Mannschaft nahm sich diese Worte offenbar zu Herzen: Lupo startete aggressiv, presste früh und erarbeitete sich zahlreiche zweite Bälle.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte – Hassan Mustapha traf zum 1:0 (30.), ehe Issa Dante die Partie mit einem Doppelschlag (33., 50.) zwischenzeitlich drehte kam Lupo im zweiten Durchgang deutlich stärker zurück. Ivan Olverio glich kurz nach Wiederbeginn aus (53.), ehe Mahmoud Kaabi (67., 85.), Mustapha (90.) und Gianluca Volanti (90.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Trotz des klaren Resultats blieb Laubach sachlich: „7:2 hört sich wirklich sehr hoch an. Das Spiel hätte auch 3:2 ausgehen können, da wäre man nicht traurig. Aber die Jungs haben es verdient. Sie waren bereit, mehr zu laufen und die Zweikämpfe anzunehmen.“

Mit dem vierten Saisonsieg klettert Lupo Martini II in der Tabelle weiter nach oben. Der Auftritt gegen Fallersleben zeigte, dass die Mannschaft von Junior Laubach nicht nur spielerische Qualität, sondern auch die richtige Mentalität besitzt.