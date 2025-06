Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen hat sich in der Kreisliga A3 Donau/Iller nach dem Abstieg aus der Bezirksliga eindrucksvoll zurückgemeldet und sich den Meistertitel gesichert. Trainer Ralph Amann blickt auf eine besondere Saison zurück, in der die Mannschaft nach anfänglicher Unsicherheit eine beeindruckende Serie hingelegt hat.

Mit einem Meistertitel hatte man zu Saisonbeginn im Lager des TSV Kettershausen-Bebenhausen noch nicht zwingend gerechnet. „Ein Saisonziel war schwer zu bestimmen“, gibt Amann offen zu. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ging es zunächst darum, sich zu stabilisieren. „Wir mussten erst einmal schauen, wie wir den Abstieg verkraften.“

Die Chance auf den Titel sei dann im Laufe der Rückrunde entstanden. „Wenn der Platz an der Spitze möglich ist, dann will man ihn natürlich auch haben.“

Starke Rückrunde als Schlüssel

Die Basis für die Meisterschaft legte der TSV in einer herausragenden Rückrunde. „Wir hatten eine Wahnsinns-Serie – 18 Spiele in Folge ohne Niederlage und davon 16 Spiele gewonnen“, so Amann. Mit jedem Erfolg wuchs der Glaube an die eigene Stärke: „Da ist der Glaube entstanden, dass alles möglich ist.“

Teamgeist und Stabilität

Die größte Stärke seines Teams sieht Amann im Zusammenhalt. „Dass alle den Verein und die Mannschaft leben – wir sind als Einheit aufgetreten, das hat uns ausgezeichnet.“ Dazu kam eine stabile Defensive und eine schnelle Offensive, die in den entscheidenden Momenten immer wieder für Tore sorgte.

Abschlussfahrt nach Mallorca und gemeinsamer Saisonabschluss

Ein Teil der Mannschaft wird nach Mallorca reisen, um die Saison ausklingen zu lassen. „Ein paar der Jungs fliegen nach Mallorca und werden dort ein paar Tage feiern.“ Außerdem steht ein gemeinsamer Mannschaftsausflug an: „Ende des Monats machen wir noch einen Ausflug mit Brauereibesichtigung und Besuch der Altöttinger Hofdult. Nochmals gemütlich zusammen sein und die Saison abschließen.“

Aufstieg selbstverständlich

An der Teilnahme an der Bezirksliga besteht kein Zweifel. „Da kann ich nur natürlich sagen“, betont Amann. Nach dem Wiederaufstieg will sich das Team nun auch in der höheren Liga beweisen.

Kaderplanung ohne Trainerbeteiligung

Da Amann den Verein zur neuen Saison verlassen wird, ist er in die Kaderplanung nicht mehr involviert. „Meines Wissens wird die Mannschaft zielgerichtet verstärkt.“ Welche Zu- und Abgänge konkret feststehen, konnte er daher nicht kommentieren.

Klassenerhalt als realistisches Ziel

Für die kommende Saison gibt Amann einen klaren Ausblick: „Die Ziele müssen sein, die Liga zu halten!“ Dem Team traut er das fest zu: „Diesmal schaffen die Jungs das.“ Mit der gezeigten Geschlossenheit und dem sportlichen Potenzial dürfte dieses Ziel realistisch sein.

Eine starke Meisterschaft

Mit 20 Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 68:44 setzte sich der TSV Kettershausen-Bebenhausen vor dem TSV Regglisweiler durch. Nach einer stabilen und konstant starken Rückrunde belohnte sich das Team mit dem Meistertitel und dem direkten Wiederaufstieg.

Abschied mit einem Titel

Für Trainer Ralph Amann endet damit eine Saison mit Happy End: „Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein viel Glück für die kommende Saison.“ Der TSV Kettershausen-Bebenhausen geht mit einer gefestigten Mannschaft und dem Schwung einer starken Rückrunde nun selbstbewusst in die Bezirksliga zurück.