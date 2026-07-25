„Wir mussten die Jugendarbeit neu ordnen“

Bei der JFG Schwarze Laber hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Die Mannschaften spielen teilweise auf hohem Niveau, erstmals seit rund sechs Jahren können wieder zwei A-Jugendmannschaften gestellt werden. Gleichzeitig wurde die Jugendarbeit neu aufgeteilt: Die JFG konzentriert sich stärker auf die leistungsorientierte Förderung, während die Stammvereine wieder mehr Verantwortung für die breite Basis übernehmen sollen.

Herr Lipperer, Sie sprechen von einem deutlichen Fortschritt in der Jugendarbeit. Woran machen Sie das fest?

Im Interview spricht der 1. Vorstand Mario Lipperer über Erfolge, Probleme und darüber, warum nicht jede Mannschaft unter dem Dach der JFG geführt werden kann.

Natürlich kann man zuerst auf die Ergebnisse schauen. Unsere A-Jugend ist Meister geworden und in die Landesliga aufgestiegen. Auch in anderen Altersklassen hatten wir sehr gute Platzierungen und Meisterschaften.

Für mich ist aber etwas anderes fast wichtiger: Wir können erstmals seit ungefähr sechs Jahren wieder zwei A-Jugendmannschaften stellen. Das zeigt, dass wieder mehr Spieler bis zum Ende ihrer Jugendzeit bei uns bleiben.

Früher hatten wir teilweise gute Mannschaften in den jüngeren Jahrgängen, aber auf dem Weg zur A-Jugend sind immer wieder viele Spieler verloren gegangen. Genau das wollten wir verändern.

Warum sind zwei A-Jugendmannschaften für die Stammvereine so wichtig?

Weil die A-Jugend die direkte Verbindung zum Herrenbereich ist.

Wenn ein Spieler bei uns über mehrere Jahre ausgebildet wurde, kommt er normalerweise mit einer guten Grundlage in seinen Stammverein zurück. Er kennt ein höheres Trainingstempo, taktische Vorgaben und einen gewissen Leistungsdruck. Er weiß aber auch, dass Fußball Verbindlichkeit und Mannschaftsdenken bedeutet.

Davon profitieren die Herrenmannschaften. Das merkt man mittlerweile bei den Vereinen, die ihre jungen Spieler wirklich aufnehmen, ihnen Vertrauen geben und sie nicht nur als Ergänzungsspieler betrachten.

Sie sagen bewusst: bei den Vereinen, die sie aufnehmen. Funktioniert das nicht überall?

Nein, leider nicht überall gleich gut.

Es gibt Stammvereine, die sehr eng mit der JFG zusammenarbeiten. Sie stellen Trainer, geben uns Plätze und kümmern sich später um die Spieler, die aus der A-Jugend zurückkommen.

Es gibt aber auch Vereine, die sich aus der Jugendarbeit eher heraushalten oder Entscheidungen immer wieder infrage stellen. Dort sieht man teilweise bereits deutliche Probleme bei den Herrenmannschaften.

Das meine ich nicht böse. Aber wenn ein Verein über Jahre kaum eigene Spieler aufbaut und die gemeinsame Jugendarbeit nicht unterstützt, fehlen ihm diese Spieler später.

Ist das nicht eine harte Aussage?

Vielleicht ist sie hart, aber sie ist ehrlich.

Jugendarbeit wirkt nicht innerhalb von sechs Monaten. Häufig sieht man die Folgen erst fünf oder sechs Jahre später. Wer heute keine Trainer stellt, keine Mannschaften aufbaut und jungen Spielern keine Perspektive gibt, darf sich später nicht wundern, wenn der Herrenbereich Probleme bekommt.

Natürlich müssen wir uns als JFG ebenfalls hinterfragen. Wir haben nicht immer alles richtig gemacht und manche Entscheidungen vielleicht nicht gut genug erklärt. Aber grundsätzlich funktioniert Nachwuchsarbeit nur, wenn alle ihren Teil beitragen.

Die JFG hat ihre Struktur nun verändert. Warum war das notwendig?

Weil die gesamte Konstruktion zu groß geworden wäre.

Rechnet man alle Spieler und Spielerinnen in unserem Verbund zusammen, hätten wir in dieser Saison sieben D-Jugenden, vier C-Jugenden, drei B-Jugenden und zwei A-Jugenden organisieren müssen. Die Mädchenmannschaften sind dabei bereits eingerechnet.

Das wären allein von der D- bis zur A-Jugend 16 Mannschaften.

Das kann eine ehrenamtlich geführte JFG nicht vernünftig alleine organisieren. Dafür braucht man nicht nur sehr viele Trainer, sondern auch Plätze, Trainingszeiten, Betreuer und Menschen, die sich um Spielbetrieb, Passwesen und Kommunikation kümmern.

Deshalb gehen nun wieder Mannschaften zurück zu den Stammvereinen?

Ja, wobei „zurückgehen“ vielleicht das falsche Wort ist.

Die Stammvereine waren nie aus der Verantwortung entlassen. Auch die BFV-Struktur sieht vor, dass eine JFG der Talentförderung dient und dass Stammvereine weiterhin eigene Mannschaften melden können.

Wir setzen das jetzt konsequenter um. Die JFG bündelt den leistungsorientierten Fußball. Die breite und wohnortnahe Ausbildung findet stärker bei den Stammvereinen statt.

Manche könnten sagen: Bei der JFG spielen die Guten und bei den Stammvereinen der Rest.

Genau diesen Eindruck dürfen wir nicht entstehen lassen.

Es geht nicht um gute und schlechte Spieler. Es geht darum, welches Angebot für einen Spieler zu diesem Zeitpunkt passt.

Nicht jeder Jugendliche möchte extrem intensiv trainieren und seinen Alltag vollständig auf leistungsorientierten Fußball ausrichten. Manche wollen einfach in ihrem Ort mit Freunden Fußball spielen. Andere möchten sich auf einem höheren Niveau messen und sind bereit, dafür deutlich mehr Aufwand, Disziplin und Verbindlichkeit zu investieren.

Beides ist völlig in Ordnung.

Außerdem entwickeln sich Jugendliche sehr unterschiedlich. Ein Spieler kann mit zwölf Jahren körperlich noch nicht so weit sein und zwei Jahre später einen großen Sprung machen. Deshalb müssen die Wege zwischen Stammverein und JFG offenbleiben.

Trotzdem soll bei der JFG der Fußball auf einem höheren Niveau stattfinden?

Ja, das ist unser Anspruch.

Bei der JFG sollen die leistungsorientierten Mannschaften gebündelt werden. Dort wollen wir mit qualifizierten Trainern arbeiten, eine hohe Trainingsqualität anbieten und möglichst in attraktiven Spielklassen antreten.

Aber ich würde niemals sagen, dass nur bei der JFG „richtiger Fußball“ gespielt wird. Auch bei den Stammvereinen muss ordentlich trainiert und ausgebildet werden.

Der Unterschied liegt im Aufwand, im Leistungsanspruch und in den sportlichen Zielen.

Welche Rolle spielt dabei der BFV?

Der BFV beschreibt eine Junioren-Förder-Gemeinschaft als Zusammenschluss zur Talentförderung. Gleichzeitig können die Stammvereine weiterhin eigene Mannschaften melden.

Das passt grundsätzlich zu dem Weg, den wir jetzt gehen.

Wir müssen aber ehrlich sein: Der BFV gibt nicht jede Einzelheit unserer Struktur vor. Die konkrete Ausgestaltung ist unsere Aufgabe. Wir müssen eine Lösung finden, die zu unserer Region, unseren Spielerzahlen und unseren vorhandenen Plätzen passt.

Was erwarten Sie nun konkret von den Stammvereinen?

Dass sie Verantwortung übernehmen.

Dazu gehört nicht nur, eine Mannschaft zu melden. Sie benötigen Trainer, vernünftige Trainingszeiten und eine klare Betreuung. Die Spieler dürfen nicht das Gefühl bekommen, dass sie nur deshalb dort spielen, weil sie gerade nicht bei der JFG sind.

Außerdem müssen die Stammvereine frühzeitig Kinder für den Fußball gewinnen. Ohne Bambini-, F- und E-Jugend gibt es einige Jahre später keine D-, C- oder A-Jugend.

Die JFG kann diese Basisarbeit nicht ersetzen.

Und was müssen Spieler und Eltern akzeptieren?

Dass eine leistungsorientierte Mannschaft nicht nur Vorteile bietet.

Wer in einer Fördermannschaft spielen will, muss regelmäßig trainieren, zuverlässig sein und Entscheidungen des Trainerteams akzeptieren. Es kann nicht jeder dauerhaft eine Stammplatzgarantie oder eine bestimmte Position verlangen.

Wir haben teilweise eine Erwartungshaltung erlebt, bei der Fußball wie eine bezahlte Dienstleistung gesehen wird. Das funktioniert im Ehrenamt nicht.

Die Trainer investieren sehr viel Zeit. Kritik ist erlaubt, aber sie muss sachlich und direkt erfolgen. Öffentliche Angriffe oder Diskussionen über WhatsApp helfen niemandem.

Hat sich der Jugendfußball insgesamt verändert?

Ja, deutlich.

Spieler wechseln schneller. Eltern vergleichen Vereine, Trainer und Spielklassen. Förderligen und Nachwuchsleistungszentren spielen eine größere Rolle. Gleichzeitig wird es schwieriger, Menschen zu finden, die dauerhaft als Trainer oder Funktionär Verantwortung übernehmen.

Der organisatorische Aufwand ist ebenfalls enorm gestiegen. Früher wurde vieles mit einem Telefonat geregelt. Heute geht es um Spielberechtigungen, Datenschutz, digitale Vereinsverwaltung, Einsatzlisten und viele weitere Themen.

Deshalb müssen auch ehrenamtliche Vereine professioneller arbeiten. Das heißt aber nicht, dass wir plötzlich ein Unternehmen sind. Die Arbeit wird weiterhin von Menschen in ihrer Freizeit gemacht.

Die JFG war in den vergangenen Jahren sportlich erfolgreich. Besteht die Gefahr, dass der Breitensport zu kurz kommt?

Diese Gefahr besteht, wenn man nur auf die erste Mannschaft einer Altersklasse schaut.

Genau deshalb brauchen wir die neue Aufgabenverteilung. Die JFG kümmert sich stärker um die leistungsorientierten Mannschaften. Die Stammvereine schaffen Angebote für die Breite.

Mit zwei A-Jugendmannschaften zeigen wir aber auch, dass beides zusammen möglich ist. Die A1 kann auf einem hohen Niveau spielen und die zweite Mannschaft bietet weiteren Spielern eine Perspektive.

Unser Ziel darf nicht sein, nur elf oder 15 besonders gute Spieler durchzubringen. Wir wollen möglichst viele Jugendliche bis in den Erwachsenenfußball begleiten.

Welche Bedeutung hat der Mädchenfußball in dieser Planung?

Eine sehr große. Die Mädchenmannschaften sind in den genannten Zahlen bereits enthalten.

Wir haben im Mädchenbereich in den vergangenen Jahren sportlich viel erreicht. Gleichzeitig müssen wir dort genau hinschauen, welche Mannschaftsgrößen und Spielformen wirklich sinnvoll sind.

Der Mädchenfußball darf nicht nur nebenherlaufen. Er benötigt genauso Trainer, Plätze und eine langfristige Planung wie der Jungenbereich.

Was war rückblickend die schwierigste Veränderung?

Die klare Trennung zwischen leistungsorientierter Förderung und breiter Jugendarbeit zu erklären.

Viele Menschen haben über Jahre gedacht, dass möglichst alle Mannschaften bei der JFG spielen müssen. Aber bei sieben möglichen D-Jugenden und insgesamt 16 Mannschaften von der D- bis zur A-Jugend ist das nicht mehr sinnvoll.

Wir mussten akzeptieren, dass die JFG nicht alles alleine machen kann. Und die Stammvereine müssen akzeptieren, dass sie wieder mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen.

Das führt natürlich zu Diskussionen.

Und worauf sind Sie persönlich stolz?

Dass wir erstmals seit ungefähr sechs Jahren wieder zwei A-Jugendmannschaften haben.

Natürlich freue ich mich über Meisterschaften und den Aufstieg in die Landesliga. Aber zwei A-Jugenden zeigen, dass unsere Arbeit nicht nur auf eine einzelne Spitzenmannschaft ausgerichtet ist.

Wenn diese Spieler später in den Herrenmannschaften unserer Stammvereine ankommen und dort Verantwortung übernehmen, dann hat die Ausbildung ihren eigentlichen Zweck erfüllt.

Wo soll die JFG in drei oder vier Jahren stehen?

Ich wünsche mir eine klare und verlässliche Struktur.

Die JFG soll für leistungsorientierte Ausbildung auf einem hohen Niveau stehen. Die Stammvereine sollen starke, wohnortnahe Mannschaften anbieten. Spieler müssen sich zwischen beiden Bereichen entwickeln können, ohne dass sie abgestempelt werden.

Und ich wünsche mir, dass alle Vereine erkennen: Wir können nur gemeinsam erfolgreich sein.

Die JFG ist kein Gegner der Stammvereine. Sie wurde gegründet, um die Stammvereine zu unterstützen und ihnen später gut ausgebildete Spieler zurückzugeben.

Was ist Ihre wichtigste Botschaft?

„Wir hätten im gesamten Verbund sieben D-, vier C-, drei B- und zwei A-Jugendmannschaften organisieren müssen. Das kann eine JFG alleine weder sportlich noch ehrenamtlich sinnvoll bewältigen. Deshalb brauchen wir eine klare Aufgabenteilung: eine starke, wohnortnahe Basis in den Stammvereinen und leistungsorientierte Förderung bei der JFG. Nur wenn beide Seiten zusammenarbeiten, profitieren am Ende unsere Jugendlichen und unsere Herrenmannschaften.“