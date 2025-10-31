Die SSG Halvestorf-Herkendorf steht am Sonntag in der Landesliga Hannover vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am 15. Spieltag trifft der Tabellenelfte um 14 Uhr im Heimspiel auf den achtplatzierten SV Arminia Hannover.

Das letzte Spiel der Halvestorfer gegen Germania Ochtersum fiel witterungsbedingt aus. Trainer Artjom Grincenko erklärte: „Letzte Woche ist unser Spiel leider ausgefallen. Wir haben die Pause aber gut genutzt, um uns zu erholen und neue Energie zu tanken.“ Nach zwei Niederlagen und einem Remis will seine Mannschaft nun wieder Punkte holen.

Mit Arminia Hannover reist ein Gegner an, der sich nach einem schwierigen Start gefangen hat. „Am Sonntag empfangen wir zu Hause Arminia, den Absteiger aus der Oberliga. Die Mannschaft hat sich nach einem schwierigen Saisonstart gefangen und mittlerweile stabilisiert“, so Grincenko. Für den Halvestorfer Coach zählt der kommende Gegner „zu den Top-3-Anwärtern auf den Aufstieg“.

Arminia stellt derzeit die beste Abwehr der Liga und gehört zu den stärksten Auswärtsteams. Grincenko sieht darin eine besondere Herausforderung: „Sie sind sehr kompakt, stellen die beste Abwehr der Liga und lassen nur wenige Chancen zu.“ Seine Mannschaft steht dabei unter Druck. „Wir müssen zusehen, dass wir Punkte holen, denn langsam wird es kritisch. Aktuell trennen uns nur noch ein Punkt vom Nichtabstiegsplatz, unser Puffer ist also fast aufgebraucht.“