Aktuell befinden sich die Mannschaften der Bezirksliga Braunschweig in der Winterpause oder starten so langsam in dei Vorbereitung, weshalb der Ball auf den Plätzen der Region wenig bis gar nicht rollt. Dennoch interessieren wir uns was in der Winterpause bei den Teams so los ist. Diesmal mit Silas Mörsch dem Trainer vom TSV Hehlingen, er gibt uns ein Zwischenfazit und bringt uns auf den neusten Stand.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen? Sonntag am 11.01 ging es los. Viele Gemeinschaftsevents, viel Zeit zusammen auf dem Platz, Trainingslager vom 06.02.-08.02 in Hannover. Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf? Da geht noch deutlich mehr. Vor allem defensiv stabilisieren, aber auch eine offensive Spielidentität finden. Zu viele Spiele leichtfertig verloren. Verletzungspech hat uns teilweise sehr gehemmt. Daher nicht zufrieden mit der Hinrunde. Normen Schubert (vorheriger Trainer) hat vor dem letzten Hinrundenspiel sein Amt niedergelegt. Nun bin ich (Silas Mörsch) gemeinsam mit den beiden Kapitänen Cedric Hertwich und Jan Biller in der Verantwortung.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft? Selbst in schwierigen Phasen was die Punkteausbeute angeht, haben wir als Mannschaft zusammengehalten. Und das macht uns auch aus. Aus dem Grund werden wir in der Rückrunde auch wieder besser punkten. In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan? Verletzungssorgen, Fehleranfälligkeit in der Abwehr, zu wenig Gefahr in dem letzten Drittel Wohin führt der Weg deiner Mannschaft in der Rückrunde? Ich hoffe der Weg führt dahin, dass meine Spieler alle gesund bleiben, dass wir einen Konkurrenzkampf auf allen Positionen haben. Das wir uns deutlich verbessern in der Defensive und offensiv eine Spielidentität entwickeln. Wir müssen wieder ekliger werden. Und was mir auch wichtig ist, dass wir aus schwierigen Spielmomenten stark zurückkommen und auch mal ein Comeback starten. In der Hinrunde hatten wir nach Rückstand kein Spiel gewonnen. Das erhoffe ich mir für die Rückrunde - auch bei Rückständen nicht aufzugeben und sich ins Spiel zurückzukämpfen.