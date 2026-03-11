"Wir müssen von Beginn an sofort heiß auf den Sieg sein"

– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg reist mit stabilen Leistungen und einem gefestigten Tabellenbild zum Auswärtsspiel beim Türkischen SV Singen. Vor dem 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg belegt die Mannschaft mit 35 Punkten den fünften Tabellenplatz und gehört damit weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Trainer Rahman Soyudogru sieht sein Team auf einem guten Weg, mahnt jedoch gleichzeitig zur Konzentration für die kommenden Aufgaben.

Sportlich wartet mit dem Türkischen SV Singen eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Ravensburger, die Gastgeber stehen aktuell auf Rang neun der Tabelle. "Es wird am Sonntag definitiv keine leichte Aufgabe. Singen ist eine sehr robuste Mannschaft mit einigen individuell starken Spielern. Wenn wir es jedoch schaffen, als Mannschaft wieder unsere Stärken auf den Platz zu bringen, bin ich mir sicher, dass wir erfolgreich sein werden."

Im Mittelpunkt der Woche stand beim FV Ravensburg auch eine Personalentscheidung. Der Verein gab die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Kevin Wistuba bis 2027 bekannt. Für Soyudogru ist diese Entscheidung ein wichtiger Schritt in der Kaderplanung. „Kevin hat sich in den letzten 1,5 Jahren sehr gut weiterentwickelt. Er ist mittlerweile ein sehr wichtiger Spieler für uns, der fußballerisch sehr viel mitbringt“, sagt der Trainer über den 23-Jährigen. Besonders schätzt er dessen Einsatzbereitschaft: „Er ist einer, der sich in jeden Zweikampf reinhaut und immer versucht, spielerisch eine Lösung zu finden. Wir sind sehr froh über seine Vertragsverlängerung.“ Eigene Stärken auf den Platz bringen

Erinnerungen an das Hinspiel sind beim Ravensburger Trainer noch präsent. „Im Hinspiel hatten wir eine 2:0-Führung in sehr kurzer Zeit durch zwei individuelle Fehler aus der Hand gegeben. Danach war es ein offenes Spiel“, erinnert sich Soyudogru. Ravensburg setzte sich damals noch mit 3:2 durch. „Am Ende war es ein harter Kampf und ein wichtiger Sieg für uns.“

"Sind auf einem guten Weg"



Mit Blick auf die aktuelle Phase der Saison betont Soyudogru vor allem die Bedeutung von Konstanz und Konzentration. Der FV Ravensburg hat sich in den vergangenen Wochen in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt und will diesen Kurs fortsetzen. „Genau in solchen Phasen ist es wichtig, weiter konzentriert und fokussiert zu bleiben“, erklärt der Trainer. „Wir sind auf einem guten Weg und müssen Woche für Woche alles abrufen, um die Spiele zu gewinnen. In Singen wird es ähnlich sein. Wir müssen von Beginn an sofort heiß auf den Sieg sein.“



Personelle Situation im Kader

Personell sieht die Situation im Ravensburger Kader derzeit weitgehend stabil aus. Eine kleine Unsicherheit gibt es allerdings noch: „Am Sonntag hat sich leider Lorenz Beer bei der U23 verletzt. Wir müssen abwarten, was der Doc sagt“, sagt Soyudogru. Abgesehen davon stehen dem Trainer außer den Langzeitverletzten nach eigener Aussage alle Spieler zur Verfügung.

Große Unterstützung der Fans

Auch abseits des Spielfelds erlebt der Verein derzeit eine besondere Phase. Beim letzten Heimspiel gegen den Karlsruher SC II kamen rund 1200 Zuschauer in die Cteam-Arena. Der Verein hatte als Dank für die Unterstützung freien Eintritt gewährt, was zu einer außergewöhnlichen Kulisse führte. Die Ravensburger Fans sorgten für eine spürbare Atmosphäre, selbst die Gäste aus Karlsruhe zeigten sich laut der einer Mitteilung des FV davon beeindruckt.

Nach diesem Heimspiel folgt für den FV Ravensburg nun eine Serie von drei Auswärtsspielen. Die Mannschaft wird dabei versuchen, ihre Position im oberen Tabellenbereich zu behaupten und die positive Entwicklung der Saison fortzusetzen.