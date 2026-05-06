– Foto: Inge Hartmann

Der FV Ravensburg geht mit viel Selbstvertrauen in den 31. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten TSV Essingen ist die Mannschaft von Rahman Soyudogru inzwischen seit vier Spielen ungeschlagen und hat sich mit 50 Punkten auf Rang fünf festgesetzt. Damit reist Ravensburg mit einer guten Ausgangslage zu einem Gegner, der mit 53 Zählern auf Rang drei steht.

Soyudogru macht deutlich, wie seine Mannschaft dieses Topspiel annehmen will. „Wir müssen versuchen, unser Spiel durchzusetzen. Wichtig wird sein, dass wir mutig spielen und wieder kompakt verteidigen.“ Gerade diese Verbindung aus offensivem Mut und defensiver Geschlossenheit ist es, die Ravensburg in den vergangenen Wochen stabilisiert hat und die nun auch gegen einen Gegner aus der Spitzengruppe tragen soll.

Das erste Duell beider Mannschaften in dieser Saison endete mit einem 1:1. Für Soyudogru bleibt dieses Spiel ein Beispiel dafür, wie schmal in dieser Liga die Grenze zwischen Punktgewinn und Sieg sein kann. „Im Hinspiel haben wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ein kleiner Fehler hat uns am Ende die drei Punkte gekostet. Dieses Mal müssen wir über 90 Minuten konzentriert verteidigen und unsere Torchancen konsequent nutzen.“

Gute Stimmung als Faktor

Dass Ravensburg mit einem positiven Grundgefühl in dieses Spiel geht, hat auch mit dem Innenleben der Mannschaft zu tun. Soyudogru sieht in der aktuellen Atmosphäre innerhalb des Teams einen wichtigen Baustein der jüngsten Serie. „Die gute Stimmung in der Mannschaft ist definitiv ein Faktor für den Erfolg. Die Jungs arbeiten gut und haben Spaß im Training. Das wollen wir beibehalten.“

Respekt vor Essingens Qualität

Gleichzeitig reist der FV mit klarem Respekt zum Tabellendritten. Soyudogru beschreibt die Stärken des Gegners wie folgt: „Essingen hat eine sehr eingespielte Mannschaft mit hoher individueller Qualität Sie sind im Umschaltspiel sehr gefährlich und haben vorne Spieler, die jederzeit den Unterschied machen können.“



Keine Veränderung im Kader

Personell gibt es vor dem Spiel keine neuen Entwicklungen. „Personell bleibt es unverändert. Stand heute fahren wir mit demselben Kader wie letzte Woche nach Essingen.“ Damit kann Ravensburg mit eingespielter Besetzung in dieses wichtige Auswärtsspiel gehen und auf die personelle Kontinuität der vergangenen Wochen setzen.