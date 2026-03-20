Finden Marvin Wolf, hier gegen Tim Vogel (li.) und Emilio Krück (Preußen Reinfeld), und der Heider SV ihren Schwung wieder. – Foto: Volker Schlichting

Kann der Heider SV seine Serie von sechs sieglosen Spielen endlich stoppen? Am Samstag um 14.00 Uhr gastiert mit dem Tabellenzwölften TuS Rotenhof eines der auswärtsstärksten Teams der Flens-Oberliga im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße.

Morgen, 14:00 Uhr Heider SV Heider SV TuS Rotenhof Rotenhof 14:00 PUSH

Rotenhof auswärts stark

Bereits vier Siege und vier Remis in zwölf Auswärtsspielen bei einem beachtlichen Torverhältnis von 26:26 konnte die Mannschaft von Trainer Henning Knuth in dieser Spielzeit für sich verbuchen. Kein anderes Team der Flens-Oberliga konnte auf fremden Plätzen mehr Treffer erzielen als die Rendsburger.

Der Heider SV hingegen steht in der Heimtabelle nur auf dem 8. Platz und hat nach der letzten Heimpleite gegen den VfR Neumünster (1:4) sogar ein negatives Torverhältnis vorzuweisen. Nach der Sieglosserie ist der Vizemeister aus Dithmarschen erst einmal auf den 5. Platz abgerutscht. Daher darf sich die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann auch keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben, wenn es im Klassement nicht noch weiter nach unten gehen soll. Zum Spiel gegen den TuS Rotenhof sagte Heides Trainer Markus Wichmann: „Ich gehe in jedes Spiel positiv. Das Spiel in Satrup hat gezeigt, dass die Mannschaft lebt und alles raushaut.“ Daher ist die Zielsetzung klar: „Wir müssen versuchen, den Bock endlich umzustoßen.“

Schwierige sportliche Phase für Markus Wichmann (Heider SV) und Co-Trainer Tobias Dau (re.). – Foto: Volker Schlichting

Auch Heides Geschäftsführer Hannes Nissen gibt sich zuversichtlich: „Ich freue mich sehr auf das Duell mit Rotenhof. Es ist ein kleines Derby, welches hoffentlich auch viele Zuschauer mobilisieren wird. Sportlich wollen wir dreifach punkten. Wir haben in den letzten Spielen nichts zu verschenken. Ich erwarte eine kompakte und robuste Mannschaft vom TuS. Es wird wichtig sein, inhaltlich gute Lösungen zu finden und dennoch auch stabil in den Zweikämpfen zu sein.“ Wer kann Storb ersetzen? Die große Frage wird sein: Wer kann und wird den gesperrten Patrick Storb beim Heider SV ersetzen? Bei den Dithmarschern waren am Donnerstag 23 Spieler beim Trainingsbetrieb im Einsatz. Fehlen werden weiterhin die verletzten Vasyl Tanchak, Thede Reimers und Mika Kieselbach. Jan Wansiedler soll bei der U 23 zum Einsatz kommen. Für den gesperrten Abwehrchef Patrick Storb könnten Lennart Busch, Björn Lambach, Helge Kröger oder Yusef Abdelrahman mögliche Kandidaten für die letzte Reihe sein. Bilanz spricht für den Heider SV Bisher trafen beide Mannschaften dreimal in Punktspielen in der Flens-Oberliga aufeinander. Das erste Aufeinandertreffen gab es am 27. August 2024. Der Heider SV siegte vor über 700 Zuschauern durch ein spätes Tor von Mika Kieselbach (90.+5) glücklich mit 2:1. Das Rückspiel in Rendsburg, ebenfalls vor Traumkulisse, endete 1:1. Auch das Hinspiel am 13. September 2025 war heiß umkämpft. Hier sorgte ein später Treffer von Marvin Wolf (87.) beim 3:2-Auswärtserfolg für Heider Glücksgefühle.

Ein Einsatz bei der Hälfte dieser zehn Spieler des TUS Rotenhof ist nicht möglich oder fraglich. – Foto: Olaf Wegerich