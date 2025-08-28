Olympia Laxten tut sich in der aktuellen Saison noch ein wenig schwer. Nach vier Spieltagen hat der Siebtplatzierte der Vorsaison vier Punkte auf dem Konto und kommt nicht so wirklich aus dem Knick. Dennoch konnte die Mannschaft von Trainer Daniel Holtgers am vergangenen Samstag ein kleines Erfolgserlebnis feiern – gegen den Titelanwärter Union Lohne erkämpfte sich Laxten ein 1:1 und konnte anschließend ausgiebig die Blau-Weiße Nacht genießen. Am kommenden Sonntag steht das nächste wichtige Auswärtsspiel beim Aufsteiger Sparta Werlte an. Wir haben vor der Partie mit Daniel Holtgers gesprochen.

Eigentlich sah es nach dem ersten Spieltag sehr vielversprechend für die Holtgers-Elf aus – gegen den Aufsteiger SV Veldhausen konnte man vor heimischer Kulisse mit 3:1 gewinnen und entspannt auf die nächsten Spiele schauen, diese liefen allerdings weniger erfolgreich. Zunächst gab es ein 0:2 bei Alemannia Salzbergen, darauf folgte eine herbe 1:5-Klatsche beim SV Langen. Auf diese beiden Misserfolgte feierte man am vergangenen Samstag dann unter besonderen Beleidigungen das 1:1 gegen Union Lohne und steht nun vor der nächsten ganz wichtigen Aufgabe. Daniel Holtgers spricht vor der Partie von einem erneut sehr kampfbetonten Spiel, bei dem es am Ende Kleinigkeiten sind, die den Ausgang entscheiden können – „Wir müssen unsere Leistung auf den Rasen bringen, um in Werlte punkten zu können. Werlte ist sehr physisch! Da werden wir gegenhalten müssen. Ich denke, letztendlich wird die Tagesform entscheiden.", so Holtgers.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15:00 Uhr im Volksbank Stadion in Werlte.