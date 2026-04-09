"Wir müssen unsere Hausaufgaben machen" - SVG empfängt Sülbeck

Die Hausherren gehen mit viel Selbstvertrauen in das anstehende Heimspiel gegen Sülbeck/Immensen. Trainer Nils Reutter zeigte sich mit der Vorbereitung auf das Match sehr zufrieden: „Wir kommen aus einer sehr guten Trainingswoche, in der der Konkurrenzkampf intern groß geschrieben wurde.“

Durch die Rückkehr mehrerer Spieler hat sich die Situation im Kader deutlich verbessert: „Es sind einige Spieler aus dem Urlaub, von Verletzungen oder durch berufliche Abwesenheit zurückgekehrt, sodass wir fast aus dem Vollen schöpfen können.“ Das wirkte sich auch direkt auf die Trainingsqualität aus: „Dadurch hat sich auch automatisch die Intensität im Training noch einmal erhöht, was in Richtung Wochenende wichtig ist.“

Mit Blick auf das Spiel ist die Marschroute klar formuliert. Reutter betont die eigenen Stärken: „Denn wenn wir die Grundtugenden abrufen und unsere fußballerische Qualität auf den Platz bekommen, sollte einem Heimsieg nichts im Wege stehen.“ Im Hinspiel klappte dies ganz gut. Damals gewannen seine Schützlinge mit 2:0.